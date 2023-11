di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 9.11.2023.

Concorsi docenti PNRR, primo bando entro novembre: il Ministero ha fornito delle precisazioni anche sul numero dei posti.

Concorsi docenti, il bando del primo concorso PNRR sarà pubblicato entro il mese di novembre: questo è quanto indicato dalla Nota del Ministero dell’Università e della Ricerca N. 21328 emessa nelle scorse ore e riguardante l’attivazione dei percorsi abilitanti da 30 e da 60 CFU. Il dicastero di Viale Trastevere ha fornito nuove indicazioni anche per quanto riguarda il numero dei posti che saranno banditi sia nel primo concorso PNRR che nel secondo.

Concorsi docenti, primo bando entro novembre: le precisazioni sul numero dei posti

Nella nuova Nota, il Ministero dell’Università e della Ricerca sottolinea che il bando della prima procedura concorsuale, presumibilmente, sarà bandito entro il mese di novembre: tale procedura è finalizzata alla copertura di N. 17.531 posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado. Questi sono i posti, ad oggi, autorizzati ma il Ministero specifica che è stata chiesta un’integrazione per bandire N. 24.111 posti.

Secondo concorso PNRR

Per quanto riguarda il secondo concorso, invece, il MUR precisa la seconda procedura concorsuale verrà bandita presumibilmente nel mese di febbraio 2024 per circa N. 11.865 posti comuni stimati della scuola secondaria di primo e secondo grado alla quale potranno accedere, oltre al personale abilitato, gli aspiranti che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Inoltre, potranno candidarsi coloro che, in possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, abbiano conseguito entro il termine del 28 febbraio 2024 previsto dal DPCM i 30 CFU/CFA in coerenza con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato e a condizione che parte dei CFU/CFA siano di tirocinio diretto. Inoltre, potranno partecipare coloro che, entro il 31 ottobre 2022, abbiano conseguito i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

