Concorsi: il 17 marzo assemblea provinciale a Mestre

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 20.2.2020

– La Gilda degli insegnanti di Venezia organizza una

ASSEMBLEA

presso l’ITIS PACINOTTI di Mestre, in via Caneve 93,

martedì 17 marzo dalle ore 8.00 alle ore 10.00

rivolta a tutti i colleghi interessati ai concorsi ordinari e secondari di imminente bando nonché ai ricorsi sui servizi pre-ruolo.

Relatori saranno i colleghi Antonio Antonazzo Responsabile nazionale del Dipartimento Precari e Fabrizio Reberschegg della Direzione Nazionale della Gilda degli insegnanti.

O.d.G.

Concorso straordinario e ordinario 2020

Ricorsi sui servizi pre-ruolo

Varie ed eventuali.

Ricordiamo a tutti che ai sensi del CCNL 19/04/2018, art. 23, comma 8 i colleghi possono inoltrare richiesta al Dirigente scolastico “con un preavviso di 48 ore dalla data dell’assemblea“.

Inoltre il C.I.R. del Veneto 7/7/2008, all’ art. 2 c. 1 recita quanto segue: “…. Le assemblee territoriali hanno durata massima di 2 ore, oltre ai tempi strettamente necessari per il raggiungimento della sede di assemblea o per il ritorno alla sede di servizio.”

Gilda degli insegnanti di Venezia

