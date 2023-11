Concorso ispettori tecnici

Il bando riguardante la procedura concorsuale per ispettori tecnici previsto già da tempo è stato continuamente modificato fino al decreto 44 del 23 aprile del 2023 che all’art. 5 ha previsto l’emanazione di un successivo decreto ministeriale volto a definire oltre alle modalità di svolgimento e dell’eventuale prova preselettiva, le modalità di pubblicazione del bando, insomma con molta probabilità sarà rinviato a data da destinarsi.

Concorso per DSGA

Il 3 ottobre del 2022, dopo diversi rinvii, con la pubblicazione del regolamento del concorso per DSGA sulla gazzetta ufficiale, tutto lasciava prevedere che entro l’anno 2022 fosse pubblicato il bando, ma con le modifiche previste nell’ipotesi del nuovo contratto fra le quali il nuovo profilo di “elevate qualificazione” e in vista del dimensionamento scolastico con il quale si prevede la soppressione di 700 posti di direzione nel prossimo triennio, il bando è rimasto fermo.

Concorso per DSGA facenti funzione

Nonostante il CSPI avesse sollecitato l’emanazione del bando per i DSGA facenti funzione, tutto è rimasto fermo e a oggi non è stato bandito né quello ordinario, né quello riservato.

Concorso dirigenti scolastici

Anche per i dirigenti scolastici la situazione non è per nulla migliore, infatti, anche per il suddetto ruolo sono annunciati due concorsi uno ordinario il cui regolamento è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il 22 dicembre del 2022 e uno riservato annunciato nella legge mille proroghe del 2023 e regolamentato con il decreto 107 dell’8 giugno 2023, ma ancora in attesa dei relativi bandi forse anche perché, in vista del dimensionamento scolastico è prevista la soppressione di 700 posti di direzione nel prossimo triennio.

Concorso docenti

Con l’approvazione da parte della commissione europea dei decreti ministeriali volti a disciplinare la procedura concernente lo svolgimento dei prossimi concorsi per il reclutamento dei docenti nelle scuole di ogni ordine e grado era plausibile pensare che entro il mese di novembre del 2023 sarebbero stati banditi. Purtroppo ancora un altro imprevisto, la mancanza della banca dei quiz, ne fa rinviare ulteriormente l’emanazione, con il rischio concreto che con l’inizio del nuovo anno scolastico avremo sempre più docenti supplenti.