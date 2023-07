Concorsi scuola 2023, tra poco i bandi: il punto

L’Italia dovrà realizzare 70mila assunzioni entro il 2024. È questo l’impegno assunto con la Commissione Europea. Come arrivare all’obiettivo? Attraverso due procedure concorsuali che verranno bandite in due diversi momenti. Il primo partirà a settembre. Per primaria e infanzia sarà aperto ai laureati in scienze della formazione primaria oppure ai diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo entro il 2001/02. Nella scuola secondaria potranno partecipare sia coloro che hanno l’abilitazione, sia coloro che hanno la laurea più i 24 cfu presi entro ottobre 2022, sia coloro che hanno 3 anni di servizio negli ultimi 5 di cui uno nella specifica classe di concorso nella scuola statale. Per quanto riguarda gli itp potranno partecipare anche i docenti che sono in possesso del semplice diploma che dà accesso alla classe di concorso del profilo degli itp. Questo primo concorso sarà bandito anche per i posti di sostegno e in quel caso il titolo di accesso è la specializzazione.

Il secondo concorso sarà bandito entro gennaio e vedrà la medesima platea come partecipanti ma in più coloro che hanno o avranno nel frattempo fatto l’iscrizione per acquisire i 30 cfu dei corsi abilitanti che dovranno partire nel prossimo autunno.

Ma a che punto sono le procedure concorsuali che sono state sin qui svolte? Che prospettive di assunzione dei candidati inseriti nelle relative graduatorie ci sono? Qual è l’attuale situazione dei docenti che hanno partecipato al concorso straordinario? Quali punti di contrasto sono emersi?

Di tutto questo parleremo nel corso della diretta della Tecnica risponde live di oggi, martedì 18 luglio, alle ore 16. Ospiti l’avvocato Dino Caudullo, esperto di diritto scolastico, Luisa Treccani, esperta di normativa scolastica e Antonio Pellegrino, rappresentante del gruppo “Docenti concorso straordinario”. La diretta sarà visibile come sempre sui canali social Facebook e YouTube della Tecnica della Scuola.

RIVEDI LA DIRETTA

LE RISPOSTE DEGLI ESPERTI NELLA DIRETTA

✅ (17:44) Nelle regioni in cui le prove dello straordinario bis non termineranno entro il 31 agosto, c’è il rischio di ricevere da GPS cattedre annuali fino ad avente diritto anche per quest’anno?

✅ (20:08) Volevo sapere i concorsi banditi saranno uno straordinario nel 2023 e orinario nel 2024?

✅ (24:09) Si sa già quali CDC usciranno? in particolare AC25 e Ac24 (spagnolo medie/sup)? Se si volesse concorrere anche per AB25 e AB24 (inglese medie/sup), si potrebbe o va fatta una scelta?

✅ (24:35) Perché la Graduatoria straordinario bis non è stata resa a scorrimento?

✅ (25:30) E dove è finito l’ordinario che abbiamo PAGATO e mai fatto?

✅ (26:27) Come è possibile che nessuno abbia fatto notare che un concorso pubblico non abbia pubblicato la graduatoria e soprattutto non riconosca NULLA? Lo straordinario bis è stato un concorso pubblico a tutti gli effetti

✅ (26:50) Che aspettative devono avere coloro che intendono partecipare al concorso straordinario ter?

✅ (34:27) I posti accantonati per lo straordinario bis sono stati meno della metà di quelli realmente disponibili

✅ (35:43) Lo straordinario ter è previsto anche per sostegno scuola secondaria?

✅ (36:46) I docenti delle materie scientifiche con 15 punti sono entrati in ruolo, mentre per le altre cdc nemmeno l’abilitazione. Perché ora devono metterci alla pari dei soli triennalisti facendoci sostenere un nuovo concorso?

✅ (37:56) Potranno partecipare ai concorsi gli assunti da gps prima fascia in anno di prova?

✅ (39:50) 30 CFU sia per chi ha 3 anni, sia per chi ha svolto lo straordinario bis è uno schiaffo verso questi ultimi

✅ (41:43) La disponibilità dei posti del concorso straordinario ter esce prima della pubblicazione del bando o sarà espressa all’interno del bando stesso?

✅ (42:45) Quante possibilità secondo voi ci sono che in merito al concorso straordinario venga attivata per tutte le classi di concorso?

✅ (43:49) Per quanto riguarda il concorso ordinario infanzia si hanno notizie?

✅ (44:50) Perché lo straordinario bis non è abilitante e poi gli insegnanti vanno all’estero e viene valutata? Non è più facile abilitarci

✅ (46:34) Che fine faranno tutti coloro che hanno otto/nove anni di servizio e non superato i concorsi?

✅ (47:11) Quando si attende il bando ufficiale? Conseguirò il titolo magistrale il 26/09/23, ma ho già i 24 CFU potrei concorrere?

✅ (48:28) Per lo straordinario bis un anno sulla materia è stato valutato 1.25 mentre il dottorato 12.5. Considerando che il concorso è stato realizzato principalmente per arginare la piaga del precariato nella scuola, cosa ne pensano gli ospiti di questi punteggi assegnati?

✅ (51:15) Ho una laurea conseguita all’estero ma riconosciuta in Italia per insegnare alle scuole superiori di secondo grado, non sono in possesso dei 24 Cfu a quali concorsi posso partecipare?

✅ (52:24) Come mai per lo straordinario bis abilitazione su altra cdc (di materia, non sostegno) non valeva punti?

✅ (56:25) Quali sono i requisiti per partecipare ai concorsi per gli itp dal 2024? la laurea deve essere inerente alla propria classe di concorso?

