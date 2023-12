di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 26.12.2023.

Il 20 novembre 2023 è stato pubblicato il DPCM con il quale è stato autorizzato il Ministro dell’Istruzione e del Merito ad avviare due procedure concorsuali per la copertura di 979 posti di dirigente scolastico per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. I suddetti posti sono suddivisi in 587 da coprire attraverso la procedura ordinaria il cui bando è stato pubblicato il 19 dicembre 2023 e 392 posti tramite procedura straordinaria il cui bando dovrebbe essere emanato prossimamente.

Requisiti

Possono partecipare alla procedura riservata, previo versamento di una quota pari a € 350,00, gli aspiranti dirigenti scolastici che versino in una delle seguenti condizioni:

Abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;

Abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

Prove previste

Il concorso riservato ai candidati su menzionati prevede:

Per i candidati che non hanno superato la prova scritta e che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale è prevista una prova scritta , su computer based consistente in cento quesiti a risposta chiusa della durata di 120 minuti;

, su computer based consistente in Per i candidati che non hanno superatola prova orale e che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale è prevista una prova orale della durata di sessanta minuti consistente in un colloquio su un quesito sorteggiato dal candidato fra quelli predisposti dalla commissione.

Corso intensivo

I candidati che superano la prova con un punteggio minimo di 60/100, sono ammessi a partecipare a un corso intensivo di formazione della durata di 120 ore, previo versamento di un contributo pari € 1.500,00 finalizzato alla copertura integrale dei costi dell’attività di formazione. I corsisti ammessi al corso intensivo oltre a non avere diritto all’esonero dal servizio dovranno provvedere alle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio.

Strutturazione corso intensivo

Il corso intensivo di formazione si compone di quattro moduli formativi e può prevedere sessioni di formazione erogabili anche a distanza, al termine del corso è prevista una prova finale alla quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore di ciascuno dei quattro moduli formativi previsti.

Moduli formativi del corso intensivo

I quattro moduli previsti nel percorso intensivo di formazione per i candidati ammessi alla frequenza sono:

MODULO A)

La gestione unitaria delle istituzioni scolastiche, l’autonomia scolastica, l’organizzazione del sistema educativo d’istruzione e formazione, l’organizzazione degli ambienti di apprendimento con particolare riferimento all’inclusione scolastica e alla progettazione, l’innovazione digitale e metodologica, l’alternanza scuola-lavoro, gli attori e i progetti e le reti tra scuole e il loro rapporto con il territorio.

MODULO B)

L’organizzazione del lavoro; la gestione e la valorizzazione del personale scolastico con particolare attenzione alla formazione in servizio; la programmazione e la gestione dell’organico dell’autonomia; la leadership per l’apprendimento e il successo formativo degli studenti, con particolare riferimento alle tematiche relative all’inclusione scolastica e all’orientamento; il management e la relazione con gli stakeholders esterni e interni, la rendicontazione sociale al servizio dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione.

MODULO C)

La responsabilità civile, penale ed erariale del dirigente scolastico; la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche con particolare riferimento al bilancio annuale e alla sua correlazione con la programmazione triennale dell’offerta formativa; la gestione del contenzioso scolastico e i procedimenti disciplinari; diritto di accesso e trasparenza; sicurezza sui luoghi di lavoro; la disciplina dei contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture applicata al contesto delle istituzioni scolastiche; relazioni sindacali.

MODULO D)

Il processo di valutazione delle istituzioni scolastiche e del personale scolastico, con particolare riferimento ai dirigenti scolastici; il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; il Rapporto di Autovalutazione e il Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche; la progettazione e la rendicontazione di attività finanziate con fondi nazionali ed europei.

