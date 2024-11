Concorso dirigenti: todos cabelleros!

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia, 2.11.2024

Quanto sta succedendo non è una cosa seria. Meglio erano i vecchi presidi (non dirigenti..) reclutati in base all’esperienza e a prove concorsuali serie e selettive (senza quiz) e che si ricordavano sempre di essere insegnanti.

Il concorso riservato per l’assunzione dei nuovi dirigenti scolastici (DM 107/23) era già stato oggetto di critiche per la semplificazione delle prove e l’opacità delle procedure.

Quello che è accaduto a latere del concorso rappresenta un ulteriore vulnus alla credibilità della scuola e della funzione dirigenziale. Sono stati infatti imbarcati come idonei vincitori tutti coloro che avevano fatto ricorso contro le prove concorsuali per i più svariati motivi. Potenza degli avvocati e della magistratura amministrativa!

In questi giorni sono state comunicate dall’URS Veneto le sedi assegnate ai nuovi “vincitori”. Confidiamo che siano persone che si ricordino di essere stati docenti e che la scuola ha al suo centro l’insegnamento e non tutti gli orpelli burocratici.

Soprattutto confidiamo che abbiano la consapevolezza e l’umiltà di interpretare un ruolo di ausilio e sostegno alla cosiddetta “comunità educante” senza scadere in comportamenti da neo-manager autoritari, ma privi di autorevolezza.

Ma tutto quello che sta succedendo non è una cosa seria. Meglio erano i vecchi presidi (non dirigenti..) che erano reclutati in base all'esperienza e a prove concorsuali serie e selettive e che si ricordavano sempre di essere insegnanti.

