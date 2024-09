Concorso docenti 2024: date, requisiti e modalità

Quando sarà il prossimo concorso docenti 2024? Requisiti e modalità.

Siamo in attesa di conoscere le date del bando del secondo concorso previsto dal piano straordinario del PNRR. Ecco tutte le informazioni necessarie per essere preparati in attesa della pubblicazione.

Tempistiche

Data limite per il concorso: 31 dicembre 2024.

31 dicembre 2024. Periodo di pubblicazione: tra fine ottobre e inizio novembre 2024.

Contenuto del bando

Articolazione del concorso: procedure, requisiti di partecipazione, prove e valutazione dei titoli.

procedure, requisiti di partecipazione, prove e valutazione dei titoli. Termine di presentazione delle domande: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando.

entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Modalità di presentazione: indicata nel bando, pena esclusione.

Presentazione della domanda

Piattaforma: Portale Unico del Reclutamento (www.inpa.gov.it).

Portale Unico del Reclutamento (www.inpa.gov.it). Accesso: tramite credenziali SPID o CIE.

tramite credenziali SPID o CIE. Abilitazione necessaria: servizio “Istanze on line”.

Modalità di presentazione

Regione e classe di concorso: la domanda può essere presentata solo per una regione e una classe di concorso, sia per scuola secondaria di primo grado che di secondo grado.

la domanda può essere presentata solo per una regione e una classe di concorso, sia per scuola secondaria di primo grado che di secondo grado. Candidatura per più procedure: possibile con un’unica domanda, indicando i concorsi di interesse e allegando la ricevuta di pagamento del contributo previsto (10 euro).

Requisiti di partecipazione

Titoli necessari: Abilitazione per la specifica classe di concorso.

Almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque, di cui uno nella classe di concorso d’interesse.

24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Partecipazione degli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici): Possono partecipare con abilitazione oppure, in via eccezionale, con solo diploma fino al 31 dicembre 2024.

Lucio Ficara ricorda che “il prossimo concorso PNRR di norma si svolge in una sola regione per singola procedura, per singolo bando, per cui siccome i bandi saranno suddivisi in bando della scuola primaria infanzia e bando della secondaria primo e secondo grado, di fatto si potrebbero scegliere due regioni differenti per chi ha i titoli per entrambi i bandi e svolgere il concorso per la primaria in una regione e il concorso per la secondaria in un’altra regione, dunque le regioni potrebbero essere due, però per singola procedura una sola regione. Dunque dovranno scegliere con attenzione in maniera accurata la regione più conveniente per svolgere le prove e per poi avere il risultato della graduatoria”.

“Per esempio, chi sceglie la procedura dell’infanzia può al massimo avendone i requisiti e i titoli, procedere per quattro concorsi che sarebbero il posto comune infanzia, il posto comune primaria, il posto sostegno se si è specializzati per l’infanzia e il posto sostegno se si ha specializzazione per la primaria”.“Per la procedura secondaria di primo e secondo grado si può scegliere una sola classe di concorso per singolo grado di istruzione, per cui se scelgo ad esempio, avendo nei titoli di accesso una classe di concorso X per il secondo grado e avendo poi la possibilità dei requisiti per il primo grado, posso fare una classe di concorso per il secondo grado e una sola classe di concorso per il primo grado”.

“Chiaramente se sono specializzato sul sostegno posso agganciare anche il posto di sostegno e dunque fare al secondo grado una classe di concorso su disciplina che aggiunge con la specializzazione su sostegno secondo grado Adss, e per il primo grado la stessa cosa la disciplina e se sono specializzato sul sostegno primo grado Admm cioè avere sostegno e disciplina per il primo grado sostegno e disciplina per il secondo grado”.

“Chiaramente se manca il requisito centrale cioè la specializzazione sul sostegno non si può accedere al percorso sostegno però si può accedere avendo il titolo di laurea e la condizione requisito del percorso abilitante di cui parlavamo 60 cfu di cui almeno cfu svolti si potrebbe fare tranquillamente l’accesso alla classe di concorso post comune. Sarà un concorso ripetiamolo non per idonei, dunque non sarà abilitante, ma solo per vincitori”.

Concorso docenti 2024: date, requisiti e modalità

