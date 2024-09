di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 10.9.2024.

Il secondo concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, previsto dal piano PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), seguirà la procedura della semplificazione consistente nell’eliminazione della prova preselettiva e nell’esecuzione di una prova scritta su computer based e una orale.

Prova scritta

La prima prova cui sono sottoposti i candidati sarà una prova scritta su computer-based, della durata di 100 minuti, composta da cinquanta quesiti così ripartiti:

Quindici sull’ambito psicopedagogico, comprensivo dell’aspetto inclusivo della scuola;

Quindici sull’ambito metodologico didattico, comprensivo dell’aspetto valutativo;

Dieci sull’ambito pedagogico;

Cinque sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2;

Cinque sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie dei dispositivi elettronici multimediali.

Valutazione prova scritta

Le commissioni giudicatrici hanno a disposizione fino a un massimo di 100 puntirisultanti dalla somma dei due punti conseguiti per ogni risposta corretta data nei 50 quesiti, mentre per le risposte non date o sbagliate non c’è penalizzazione e non sarà attribuito alcun punteggio.

Ammessi alla prova orale

Sono ammessi a sostenere la prova orale, un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso in quella determinata regione e per la specifica tipologia di posti; fermo restante che il punteggio minimo previsto per superare la prova scritta è di 70/100.

Prova orale

La prova orale, della durata di 30 minuti, per i posti comuni è volta ad accertare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, mentre per i posti di sostegno è volta ad accertare la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità. Sia per i posti comuni, sia per quelli di sostegno è prevista una lezione simulata, la cui durata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale.

Quesiti, lezione simulata e conversazione in lingua inglese

Prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova, mentre la traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. La prova orale oltre ai quesiti e alla lezione simulata prevede la valutazione della capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese del candidato.

Assenza del candidato all’estrazione della traccia

Qualora il candidato non sia presente l’ora prevista per l’estrazione, la commissione procede all’estrazione della traccia e ne dà comunicazione al candidato per mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Valutazione prova orale

La commissione nel valutare la prova orale del candidato ha a disposizione fino a un massimo di 100 punti che attribuisce sulla base delle competenze del candidato sui seguenti ambiti:

Competenza di progettazione pedagogico – didattica fino a un massimo di 60 punti;

Abilità di comprensione e produzione orale in lingua inglese fino a un massimo di 15 punti;

Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione fino a un massimo di 15 punti

Competenza nell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dei dispositivi elettronici multimediali, fino a un massimo di 10 punti

Tempi aggiuntivi

Sia per la prova scritta sia per quella orale, qualora richiesti, sono previsti dei tempi aggiuntivi ed eventuale utilizzo di ausili per i candidati che documentano tale bisogno a norma della legge 104/92.

Concorso docenti scuola dell'infanzia e primaria 2024: prove previste e relativa valutazione

