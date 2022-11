La partita sugli errori nei quesiti del concorso ordinario, segnalati dai candidati e a seguire anche dalle sigle sindacali, è ancora aperta. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, infatti, seppure lentamente, continua a riconoscere, periodicamente, ulteriori strafalcioni presenti nelle diverse classi di concorso.

La nuova nota è stata inviata agli Uffici Scolastici Regionali, in riferimento ai quesiti del concorso ordinario delle classi di concorso A021, Geografia e della A047, Scienze matematiche applicate.

Il problema non potrà che avere ripercussioni sul fronte delle immissioni in ruolo, dato che alcuni candidati avranno ricevuto un punteggio illegittimo, o perché più alto o perché più basso del dovuto, cosa che comporterà a breve il ricalcolo dei punteggi per questi docenti. Ancora una volta i ricorsi sono dietro l’angolo.

Gli errori riconosciuti

A021: il presidente della Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 31, in quanto contiene come risposta corretta la voce indicata alla lettera d), anziché quella indicata alla lettera a); pertanto si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando due punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando l’opzione di risposta caricata in piattaforma alla lettera d), sottraendo due punti ai candidati che hanno scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera a) e lasciando invariato il punteggio nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Quesito n. 31

La prima scuola di pensiero geografico che fa dipendere l’organizzazione territoriale e produttiva di una determinata regione dalle relazioni e dai legami verticali tra natura e gruppi umani presenti nella regione stessa è:

[a] il Possibilismo, l’Ecologismo umanista e lo Storicismo di matrice culturale francese

[b] il Funzionalismo, lo Strutturalismo e l’analisi spaziale di matrice culturale europea e nordamericana

[c] la New Cultural Geography di matrice culturale anglosassone

[d] il Determinismo e l’Ambientalismo di matrice culturale tedesca

A047: la Commissione nazionale ha riconosciuto errato il quesito n. 5, in quanto non contiene alcuna risposta corretta. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è reso opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

Quesito n. 5

Qual è il valore attuale in euro di un deposito di 10000 euro, effettuati alla fine di ogni anno, al tasso annuo di interesse semplice del 7% al termine di un periodo di 5 anni?

[a] 10000 x (1,07)5

[b] 10000 : (1,07)5

[c] 10000 x 5,35

[d] (10000 x 1,07)5