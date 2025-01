di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 22.1.2025.

Domande di partecipazione al secondo concorso PNRR, il MIM fornisce i numeri: elevatissima adesione alla scuola secondaria di I e II grado.

In data odierna si è tenuta un’informativa tra sindacati e MIM rivolta alla domanda annuale delle Gae e alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia Gps. In questo incontro si è avuta però anche l’occasione per toccare altre tematiche ‘calde’: la trattativa sul nuovo contratto di mobilità del personale scolastico e il secondo concorso PNRR. In merito in particolare a quest’ultimo il Ministero, in maniera informale, ha voluto fornire i numeri generali relativi alle domande di partecipazione presentate. Vediamo di seguito i dettagli.

Domande concorso PNRR 2: il numero totale di partecipanti

Come di consueto il Ministero, dopo quasi un mese dalla chiusura delle domande di partecipazione (il cui termine è scaduto lo scorso 30 dicembre 2024), ha iniziato a fornire i numeri dei partecipanti. Oggi, infatti, ha voluto rendere noti i dati ai sindacati: sono state presentate 36 mila domande per la scuola dell’infanzia e primaria, e 202 mila domande per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il ‘boom’ di partecipazione si è dunque registrato da parte degli insegnanti delle scuole medie e superiori.

Al momento non si conoscono altri dati. La stessa sindacalista ha inoltre aggiunto che entro la prossima settimana si avrà un monitoraggio più analitico delle domande di partecipazione, con l’informativa circa la suddivisione e la distribuzione a livello regionale.

