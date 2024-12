di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 13.12.2024.

Concorso ordinario PNRR 2, ci sono degli aspetti da chiarire con le FAQ per la compilazione della domanda.

Qualche dubbio sorge sempre nella compilazione delle domande di partecipazione al concorso ordinario a cattedra per docenti PNRR 2, bandito il giorno 11 dicembre, con una scadenza entro il 30 dicembre 2024. Una docente ci chiede come deve compilare la domanda per una classe di concorso XXXX della scuola secondaria di II grado, avendo conseguito l’abilitazione con i 30 CFU ex art. 13 del DPCM del 4 agosto 2023. Tale abilitazione è stata conseguita con corso online, in quanto la docente era già specializzata sul sostegno e in possesso di altra abilitazione in classe di concorso YYYY, conseguita nell’anno accademico 2023/2024 come abilitazione specifica XXXX.

Risposta al dubbio della docente

Proviamo a rispondere al dubbio della docente, ma diciamo che sarebbe opportuno, da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, fare delle FAQ di chiarimento anche su questo specifico dubbio.

Secondo noi la docente dovrebbe scegliere come requisito il titolo di studio e l’abilitazione specifica: come si può vedere nell’immagine seguente.

Il problema è che quando il sistema chiede la procedura di abilitazione conseguita, non c’è la possibilità di indicare l’abilitazione specifica conseguita attraverso i 30 CFU ex art.13 del DPCM del 4 agosto 2023. Tra le opzioni di formazione iniziale ai sensi del DPCM dell’agosto 2023 c’è solo la procedura dei 60 CFU conseguiti o da conseguire entro il 30 giugno 2025 ma riferite all’anno accademico 2023/2024.

Urgenti le FAQ ufficiali del MIM

In ragione di questo dubbio che ha creato in qualcuno anche qualche timore di sbagliare la domanda di partecipazione al concorso a cattedra PNRR 2, si rende urgente il chiarimento, attraverso FAQ ufficiali del MIM su questo e altri dubbi.

Concorso PNRR 2, le FAQ per compilare la domanda

