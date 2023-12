Alcuni posti del concorso scuola 2023 sono riservati agli insegnanti che abbiamo 3 annualità di servizio anche aspecifico. Come si calcolano i 3 anni?

Per partecipare al concorso scuola 2023 uno dei requisiti è avere almeno 3 annualità di servizio. Ma come si calcolano i 3 anni di servizio?

Il concorso scuola 2023 è stato da poco bandito, in verità i bandi sono due: uno per infanzia e primaria e uno per il reclutamento su posto comune e di sostegno dei docenti della secondaria di primo e secondo grado.

Si tratta, lo ricordiamo, del primo concorso scuola, anche ribattezzato straordinario ter, legato al Pnrr per la fase transitoria verso il nuovo sistema di reclutamento dei docenti che entrerà a regime da gennaio 2025; un secondo bando è atteso nel prossimo autunno.

I requisiti permettono quindi l’accesso al concorso scuola 2023 senza ancora dover seguire i nuovi corsi abilitanti. Una quota di posti è riservata agli insegnanti che hanno 3 anni di servizio di cui uno deve essere specifico. Vediamo cosa si intende e come si calcolano le 3 annualità per il concorso scuola.

Concorso scuola 2023, requisito 3 annualità di servizio: come si calcolano

Per capire come calcolare le 3 annualità di servizio tra i requisiti del concorso scuola 2023 basta leggere il bando che lo spiega chiaramente e nello specifico quello per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Prima di tutto ricordiamo che per partecipare alla procedura i requisiti sono, in alternativa, i seguenti:

abilitazione per la specifica classe di concorso;

per la specifica classe di concorso; titolo di accesso alla classe di concorso e il possesso dei 24 Cfu conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

conseguiti entro il 31 ottobre 2022; titolo di accesso e 3 anni di servizio negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica;

negli ultimi 5 nella scuola statale, di cui 1 nella classe di concorso specifica; per gli Itp, insegnanti tecnico pratici, il requisito valido è anche il solo diploma che dà accesso alla classe di concorso del tipo B, requisito valido fino al 31 dicembre 2024.

Per i posti di sostegno occorre essere in possesso dell’abilitazione per lo specifico ordine e grado cui si partecipa e potranno prendervi parte con riserva anche gli specializzati all’estero che attendono il riconoscimento del titolo da parte del ministero.

Come si è visto il bando del concorso scuola 2023 parla di 3 anni di servizio anche non continuativi svolti negli ultimi 5 anni di cui uno sulla classe di concorso per la quale si partecipa alla procedura. Un anno di servizio, quindi, deve essere specifico.

L’anno di servizio è quello prestato per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale dell’anno considerato.

L’anno scolastico 2023/2024 in corso non può essere calcolato ai fini del raggiungimento del requisito richiesto per partecipare al concorso scuola 2023. Nel bando infatti si legge che il requisito deve essere posseduto entro la scadenza prevista per l’invio dell’istanza di partecipazione fissata alle 23:59 del 9 gennaio 2024.

Concorso scuola 2023: requisito 3 annualità di servizio con riserva dei posti

I precari che parteciperanno al concorso scuola 2023 avranno anche diritto alla riserva dei posti nella misura del 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto.

Hanno diritto alla quota riservata dei posti, è bene chiarirlo, i docenti che hanno sì 3 anni di servizio ma in questo caso maturati negli ultimi 10 anni e il servizio valido è solo quello prestato nelle scuole statali.

Inoltre la riserva dei posti segue due regole precise, anche per il prossimo concorso scuola e nel dettaglio:

la percentuale si calcola con arrotondamento per difetto;

la riserva può essere applicata se i posti banditi sono almeno quattro per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto (posto comune o di sostegno).

