Concorso scuola ordinario secondaria, laurea+24 CFU per accedere

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 20.2.2020

– La procedura ordinaria del concorso scuola secondaria è legata al concorso straordinario, nel senso che entrambi i concorsi scuola sono al momento in osservazione al CSPI.

Come annunciato in precedenza, il bando, comunque, dovrà essere pubblicato entro il 30 aprile 2020.

I requisiti per accedere

Le prove

Blocco quinquennale

Concorso scuola secondaria: quali requisiti per accedere

Possono partecipare al concorso scuola 2020 secondaria, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui all’articolo 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della Legge.

Per i posti di sostegno sono ammessi a partecipare alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, oltre che ai requisiti precedenti, del titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero i titoli abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.

Concorso scuola 2020: le prove

Il decreto ministeriale, per quanto riguarda i posti comuni del concorso scuola secondaria, specifica che si svolgeranno:

2 prove scritte

1 prova orale

La prima prova scritta. La durata della prova è pari a 120 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Per quanto riguarda la valutazione della prima prova scritta del concorso scuola 2020, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti.

La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta aperta volti, il primo, all’accertamento delle conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all’accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione

alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso.

La durata della prova sarà di 60 minuti. Per quanto riguarda la valutazione della seconda prova scritta, la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti.

La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti, e consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC.

Per la valutazione della prova orale del concorso ordinario secondaria la commissione ha a disposizione un massimo di 40 punti.

La prova scritta del concorso ordinario scuola 2020 per i posti di sostegno, distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è articolata in due quesiti a riposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Allegati al decreto

ALLEGATO A – PROGRAMMA CONCORSUALE (CLICCA QUI)

ALLEGATO C – TABELLA TITOLI VALUTABILI (CLICCA QUI)

ALLEGATO D – CORRISPONDENZA TITOLI ABILITAZIONE (CLICCA QUI)



Concorso scuola ordinario secondaria, laurea+24 CFU per accedere

