C’è grande attesa per il concorso scuola Pnrr 2, ma il bando è in arrivo? Una domanda che si pongono moltissimi neolaureati, docenti precari e insegnanti che hanno superato il concorso scuola Pnrr 2023 e che sono risultati idonei senza però avere una graduatoria a esaurimento e che sarebbero costretti a ripeterlo in un circolo vizioso che va oltre il merito. Un sistema che costringerebbe gli insegnanti a ripetere continuamente le prove con grande dispendio di energie e denaro.

Intanto il ministro Valditara, nonostante l’interlocuzione con gli idonei esclusi del concorso Pnrr 2, sembra intenzionato a pubblicare il bando del concorso Pnrr 2 quanto prima; era già atteso a novembre e non sappiamo molto in merito anche se è possibile immaginare che, al pari del bando del concorso 2023 espletato nel 2024, anche quello del concorso Pnrr 2 potrebbe arrivare a dicembre. Intanto oggi è prevista un’informativa al ministero.

Concorso scuola Pnrr 2: bando in arrivo a dicembre?

Il concorso scuola Pnrr 2 per infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni e di sostegno, prima dell’entrata in vigore delle nuove regole per la partecipazione alle selezioni, dovrebbe essere l’ultimo della fase transitoria che termina il 31 dicembre 2024.

Il DM 205 del 26 Ottobre 2023, all’articolo 1 comma 2 lettera b specifica che per le assunzioni nella secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni e di sostegno “per la fase transitoria sono previsti uno o più concorsi per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado”.

Considerando che da gennaio 2025 entrano in vigore le nuove regole che legano la partecipazione al concorso scuola in modo stringente ai nuovi percorsi abilitanti è plausibile che il bando arrivi a dicembre con la scadenza per l’invio delle domande a gennaio come accaduto per il primo concorso Pnrr. Al momento non si hanno certezze e solo il ministero potrà dare conferme forse proprio ai sindacati in occasione dell’informativa.

I requisiti

Ma quali sono i requisiti per partecipare al concorso scuola Pnrr 2 nella fase transitoria? Alcuni docenti potranno partecipare, ancora per questo anno, senza aver conseguito l’abilitazione.

Per partecipare al concorso Pnrr 2 per la scuola secondaria di primo e secondo grado occorre avere la laurea che dà accesso alla specifica classe di concorso e uno dei seguenti requisiti:

24 Cfu in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche conseguiti entro il 31 ottobre 2022;

in discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche conseguiti entro il 31 ottobre 2022; abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso;

per la specifica classe di concorso; aver maturato almeno 3 anni di servizio negli ultimi 5 nelle scuole statali, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si partecipa;

negli ultimi 5 nelle scuole statali, di cui almeno uno nella classe di concorso per cui si partecipa; 60 Cfu o almeno 30 Cfu come parte di un percorso universitario di preparazione.

Per i posti di sostegno occorre, invece, essere in possesso della specializzazioneper lo specifico grado. Gli insegnanti tecnico-pratici (Itp) fino al 31 dicembre 2024 possono partecipare con il possesso del solo diploma mentre dal 2025 sarà necessaria la laurea. Per partecipare alla procedura concorsuale per infanzia e primaria, invece, occorre essere in possesso:

di una laurea in Scienze della Formazione Primaria;

diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002.

Alla luce della differenza nei requisiti tra la fase transitoria agli sgoccioli e le nuove regole del 2025 è plausibile considerare valida l’ipotesi che il bando del concorso scuola Pnrr 2 possa essere pubblicato entro il 31 dicembre. Resta tuttavia alta la mobilitazione degli esclusi della prima procedura concorsuale che chiedono a Valditara garanzie, come accaduto in occasione dello sciopero del 15 novembre scorso, ovvero l’assunzione degli idonei per scorrimento delle graduatorie che devono essere pubbliche.