Secondo quanto previsto dalla procedura concorsuale straordinaria i vincitori del concorso riceveranno un contratto a tempo determinato per la durata dell’intero anno scolastico 2022/2023 durante il quale dovranno affrontare un percorso universitario e il corso di formazione e prova .

Formazione universitaria e anno di prova

I candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell’anno scolastico 2022/2023 durante il quale devono svolgere:

un percorso annuale di formazione e prova previsto dal decreto 59 del 2017;

un percorso universitario di formazione con oneri a proprio carico.

Percorso annuale di formazione e prova

Il percorso annuale di formazione e prova prevede per i docenti:

un impegno nella progettazione didattica seguiti da un docente tutor;

l’elaborazione di un portfolio professionale comprendente il bilancio delle competenze iniziali e finali;

lo svolgimento effettivo di 180 giorni di servizio e di almeno 120 giorni di attività didattica.

Colloquio finale

Al termine dell’anno di formazione e prova il candidato sarà valutato dal Dirigente scolastico sentito il comitato per la valutazione del servizio. Qualora il docente non dovesse aver adempiuto ai compiti previsti o dovesse ricevere una valutazione negativao per cause particolari, può ripetere l’anno di formazione e prova l’anno successivo.

Fermo restante che il rinvio è possibile una sola volta.

Percorso di formazione universitaria

Il percorso di formazione universitaria prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e termina entro il 15 giugno 2023. Il percorso universitario assolve alle finalità di svolgere un confronto tra le competenze dell’aspirante e quelle del profilo professionale proprio del docente e avrà come riferimento le seguenti aree professionali:

culturale-disciplinare,

metodologico-didattica,

organizzativa,

istituzionale-sociale,

formativo-professionale.

Esame finale

Al termine del percorso universitario i candidati saranno sottoposti a un esame oralevolto a valutare le competenze sulla padronanza dei contenuti, sull’utilizzo di appropriate definizioni e riferimenti teorici, sulla chiarezza dell’esposizione, sul dominio del linguaggio specialistico. Il percorso è superato dai candidati che conseguono una valutazione positiva.

Certificazione

Superato l’esame al candidato, sarà rilasciato un certificato di frequenza che riporta i crediti formativi universitari (CFU) conseguiti e i relativi settori scientifico disciplinari (SSD).

Mancato superamento prova finale

Il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Il servizio prestato è valutato quale incarico a tempo determinato.

