Con Decreto n. 1081 del 6 maggio 2022, pubblicato nella G.U. del 17 maggio, il M.I. dà il via alla procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22.

Il video tutorial mostra come compilare e poi presentare la domanda per il concorso straordinario per scuola secondaria di primo e secondo grado per il posto comune.

Scadenza

L’istanza di partecipazione può essere presentata in un’unica regione (eccetto Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige) e per una sola classe di concorso. Il termine è fissato alle ore 23,59 del 16 giugno 2022.

Modalità di trasmissione

La domanda deve essere trasmessa in modalità telematica attraverso l’applicazione «Piattaforma concorsi e procedure selettive» sul sito del Ministero (con SPID, CIE o EIDAS).

Concorso straordinario: come fare la domanda?

