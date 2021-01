Come annunciato con l’Avviso del 18 gennaio il Ministero ha comunicato le date delle prove scritte non ancora effettuate del concorso straordinario per posti comuni e di sostegno degli istituti secondari di I e II grado.

Riportiamo di seguito il calendario che prevede che tutte le prove siano espletate dal 15 al 19 febbraio.

Ricordiamo che candidati che abbiano presentato domanda per le regioni per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle prove, espleteranno le prove concorsuali nella regione individuata quale responsabile della procedura concorsuale.

L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione, con l’indicazione della destinazione dei candidati, è comunicato dagli USR responsabili della procedura almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet. L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

