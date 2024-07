Informazione scuola, 22.7.2024.

Tutto quello che c’è da sapere per presentare domanda di congedo parentale e ricevere l’indennità.

Il congedo parentale 2024 è un diritto importante per genitori che desiderano dedicare del tempo ai propri figli nei loro primi anni di vita. Ma come si fa domanda per l’indennità di congedo parentale? Scopriamo tutti i dettagli in questa guida.

Il congedo parentale consente a madri e padri dipendenti di astenersi dal lavoro retribuito per prendersi cura dei figli fino a 12 anni di età. Ha una durata massima di 10 mesi per entrambi i genitori, che possono anche essere fruiti in modo frazionato.

Per richiedere l’indennità, bisogna presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo desiderato. I lavoratori dipendenti possono farlo online in pochi click sul sito dell’Istituto, mentre altre categorie (come gli operai agricoli) hanno procedure diverse.

I requisiti base sono avere un rapporto di lavoro in corso e prendere il congedo entro i primi 12 anni del figlio. Se presentata in ritardo, l’indennità sarà corrisposta solo per i periodi successivi.

Il pagamento è anticipato dal datore di lavoro per conto INPS, salvo eccezioni. L’Istituto si impegna a rispondere entro 55 giorni, un termine superiore ai 30 giorni standard per garantire accurati controlli.

In sintesi, con pochi click sul portale INPS è possibile inviare domanda per l’indennità di congedo parentale, uno strumento fondamentale per conciliare vita familiare e professionale nel delicato periodo della genitorialità.

