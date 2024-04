Più sostegno alle famiglie con figli, ecco cosa prevede la nuova circolare INPS.

Buone notizie per i genitori lavoratori che devono conciliare vita familiare e professionale. La legge di Bilancio 2024 ha aumentato ulteriormente l’indennità di congedo parentale per due mesi nell’anno in corso. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la novità.

Oltre al mese già presente, la manovra economica ha disposto che anche il secondo mese di congedo sarà retribuito all’80% dello stipendio, innalzando la percentuale dal 60% previsto in precedenza. Una misura importante che riconosce in modo più concreto il valore del tempo trascorso con i figli nei primi anni di vita.

Possono usufruire di questa opportunità, in maniera alternata tra padre e madre, i lavoratori dipendenti che terminano il congedo obbligatorio dopo il 31 dicembre 2023. Solo per quest’anno sono quindi riconosciuti due mesi indennizzati all’80%, una percentuale destinata a scendere al 60% dal 2025.

L’INPS con la circolare n.57/2024 fornisce le istruzioni operative per beneficiare di questa agevolazione, confermando l’impegno a sostenere concretamente le esigenze delle famiglie. Una misura apprezzabile che merita di essere resa strutturale nel tempo.

Congedo parentale nel 2024: due mesi all’80%. La circolare INPS

