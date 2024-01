PERIODI INDENNIZABILI

I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

alla madre , fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi , non trasferibili all’altro genitore;

, fino al (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di , all’altro genitore; al padre , fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi , non trasferibili all’altro genitore;

, fino al (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di , all’altro genitore; entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

IL PRIMO MESE

Per il comparto scuola vige una disciplina di maggior favore prevista dal CCNL in base alla quale i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero (100%).

IL SECONDO MESE: LE NOVITÀ

La legge di Bilancio ha quindi introdotto la novità secondo cui il secondo mese di congedo viene retribuito al 60% (o all’80% per il solo 2024).

LIMITE DI ETÀ

Questo secondo mese retribuito al 60% (80% solo per il 2024) trova applicazione solo se fruito entro il sesto anno di età (diversamente se fruito dopo, ma sempre entro i 12 mesi di età, sarà retribuito al 30%).

APPLICABILITÀ AL COMPARTO SCUOLA

Questo secondo mese, indennizzabile all’80% per il 2024 (e al 60% per gli anni successivi) è applicabile anche al personale della scuola in sostituzione, quindi, di una delle mensilità indennizzate al 30%.

Per cui, per il personale della scuola la nuova retribuzione del congedo parentale è la seguente:

primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (CCNL Scuola);

un mese all’80% per il 2024 e, se non utilizzato, al 60% dal 2025, solo se fruito entro i 6 anni del bambino (se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%);

per i restanti 7 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino.

Inoltre, così come il primo mese al 100%, anche il secondo mese con la retribuzione di miglior favore (80%/60%) deve essere considerato cumulativamente fra i due genitori: può essere fruito anche da uno solo o da entrambi i genitori.