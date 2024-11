di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 21.11.2024.

Consiglio di orientamento al termine del primo ciclo, definito il modello nazionale da adottare per l’a.s. 2024/25. Il decreto.

Nella seduta del 12 novembre scorso il CSPI aveva espresso il parere sullo schema di decreto ministeriale di “Adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento ai sensi dell’articolo 14, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”.

In data 21 novembre, il MIM ha pubblicato il Decreto ministeriale n. 229 del 14 novembre 2024.

Modello nazionale di consiglio di orientamento

Per dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento prevista dalla Missione 4 – Componente 1, Riforma 1.4 del PNRR, e per valorizzare il consiglio di orientamento fornito dalle scuole agli studenti di terza media, viene introdotto un modello nazionale di consiglio di orientamento.

Questo strumento ha l’obiettivo di aiutare studenti e famiglie nella scelta del percorso di istruzione o formazione, garantendo il rispetto dell’obbligo scolastico e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Il modello, allegato come parte integrante del decreto, è descritto nell’Allegato A.

Tempi e modalità di rilascio

Il consiglio di orientamento è elaborato dal consiglio di classe e consegnato in tempo utile per le iscrizioni al ciclo scolastico o formativo successivo. Questo avviene al termine della scuola secondaria di primo grado. Le famiglie degli studenti possono consultare il documento nell’E-Portfolio orientativo personale delle competenze, in linea con quanto stabilito dalle Linee guida per l’orientamento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2022, n. 328.

Entrata in vigore

Il modello nazionale di consiglio di orientamento sarà operativo a partire dall’anno scolastico 2024/2025.

DECRETO E ALLEGATO

Consiglio di orientamento del primo ciclo

