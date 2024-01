Contratto scuola, cosa cambia per gli insegnanti

19.1.2024

Il 18 gennaio 2024 è stato firmato dalle organizzazioni sindacali rappresentative (tranne la Uil) il contratto nazionale del lavoro per il comparto istruzione 2019/2021. Si attende ora la pubblicazione del CCNL 2019/21 sulla Gazzetta Ufficiale, ma precisiamo subito che è vigente già da ora vigente.

Il contratto riguarda 1.154.993 lavoratori della scuola e dell’Afam (di cui 850mila insegnanti), e 77.255 lavoratori dei settori università ed enti di ricerca (esclusi i docenti).

Parte economica

1 – Aumento medio mensile per i docenti: 124 euro

Il il contratto prevede aumenti salariali medi mensili di 124 euro per i docenti, e di 190 euro per i Direttori dei servizi generali e amministrativi.

Ricordiamo chela prima parte di aumenti era già stata inserita nello stipendio da dicembre 2022. Ora resta la differenza, che dovrà portare la cifra media lorda per un docente corrisponde a € 124 medi lordi.

2 – RPD e CIA

Ai docenti, viene riconosciuto un aumento stabile della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) che porta a un valore che va da € 194,80 a € 304,30 al mese e una ulteriore variazione del Compenso Individuale Accessorio (CIA) che porta a un valore rideterminato complessivo che va da € 79,40 a € 87,50.

3 – Incremento retribuzioni ore aggiuntive

E’ stato fissato anche un incremento del 10% delle retribuzioni delle ore aggiuntive per i docenti e ATA finanziato con il FMOF.

4 – Indennità di lavoro notturno e festivo Ata delle istituzioni educative

Sono elevate anche le misure delle indennità di bilinguismo e trilinguismo, di lavoro notturno e/o festivo spettanti al personale educativo e ATA delle istituzioni educative.

5 – Posizione economiche

Per quanto riguarda le posizioni economiche, quelle già esistenti verranno rivalutate e il meccanismo di attribuzione delle nuove posizioni economiche sarà semplificato rispetto al passato.

6 – Docenti e ATA in servizio nel 2022/23: una tantum di 63 e 44 euro anche per i supplenti

Il Contratto prevede un compenso che sarà erogato al personale docente e ATA “una tantum” perché non corrisponde a nessuna mansione particolare svolta: spetta dunque ai docenti con contratto al 31 agosto 2023 o 30 giugno 2023.

7 – Congedo spettante alle donne vittime di violenza

Lo prevede l’art. 17 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-21, siglato il 18 gennaio 2024.

L’articolo dispone che la lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 120 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro – corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione – con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità. Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.

La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.

Il personale docente delle istituzioni scolastiche può fruire dei congedi su base giornaliera.

8 – Formazione durante l’orario di servizio

I corsi di formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche avvengono, di norma, durante l’orario di servizio e fuori dell’orario di insegnamento.

Il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti. Se i corsi si svolgono fuori sede la partecipazione ad essi prevede il rimborso delle spese di viaggio.

Pertanto gli insegnanti che partecipano alle attività di formazione sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Va chiarito però che la formazione verrà svolta in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento.

Resta confermato che la fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.

9 – Attività funzionali anche a distanza, ma . . .

Con il nuovo CCNL è stata introdotta la possibilità di svolgere le attività funzionali all’insegnamento anche a distanza, purché con comportino deliberazioni. Da precisare chetale principio vale anche per le due ore di programmazione dei docenti di scuola primaria.

Spetta ora ai Regolamenti di istituto a stabilire quali attività coinvolgere e in quali circostanze.

10 – Gli incontri dei GLO rientrano nelle 40 ore

Si stabilisce che i GLO siano programmati secondo criteri definiti dal collegio dei docenti, per cui rientrano negli oneri di servizio degli insegnanti con un impegno fino a 40 ore annue previsto per le attività collegiali dei consigli di classe e di interclasse.

Si precisa inoltre che tali ore non possono rientrare nelle ore dedicate alle lezioni.

11 – Mobilità docenti: il vincolo triennale entra nel Contratto ma con alcune deroghe

Il vincolo triennale di permanenza nella sede di assunzione viene recepita dal nuovi CCNL con il riconoscimento delle deroghe già individuate per sovrannumero, esubero, disabilità o assistenza.

Sono introdotte due nuove deroghe, per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver, che potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale.

L’art. 30 afferma

«Sono oggetto di contrattazione integrativa:

a) a livello nazionale:

a1) le procedure e i criteri generali per la mobilità professionale e territoriale, incluse le modalità di l’applicazione dell’art. 58 del D.L. 73/2021, convertito in Legge 106/2021, fatte salve le disposizioni di legge»

Con l’indicazione del DL 73/2021 si richiama il vincolo oggi delineato nel CCNI sulla mobilità come blocco sui trasferimenti interprovinciali su qualsiasi sede espressa.

Con “fatte salve le disposizioni di legge” si richiama invece il DL 44/2023, che ha reintrodotto il vincolo triennale di permanenza per i docenti neoassunti.

Va sottolineato che l’ultimo CNNI sulla mobilità non era stato sottoscritto dai sindacati in attesa di quanto avrebbe potuto essere inserito nel Contratto.

12 – I docenti di ruolo possono accettare supplenza annuale su posto intero anche su sostegno e altre classi di concorso

Il nuovo contrato scuola permette ai docenti di ruolo di accettare supplenza annuale su posti interi anche su sostegno e altre classi di concorso sn un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Contratto scuola, cosa cambia per gli insegnanti

