di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 22.12.2022.

Non passa l’emendamento al Decreto Aiuti Quater, che sta per essere convertito in legge, riguardo la sanatoria dei Diplomati Magistrali.

Il Decreto Aiuti Quater sta per completare il suo iter di conversione in legge. Il testo è infatti stato approvato ieri, 21 dicembre 2002, in Senato, con 105 voti favorevoli e 76 contrari, passando quindi al vaglio della Camera. Tra gli emendamenti presentati ce n’era anche uno, a firma Fratelli d’Italia, che doveva prevedere l’annullamento dei provvedimenti di licenziamento dei Diplomati Magistrali assunti in ruolo con riserva.

Si parlava già di ‘sanatoria‘, e la notizia era stata accolta con entusiasmo dai diretti interessati. Dopo però il clamore iniziale è seguito il silenzio, che lasciava presagire l’ennesimo sfumare di questa speranza.

Diplomati Magistrali con superamento anno di prova

Ricordiamo cosa doveva prevedere il citato emendamento.

Il riferimento era a tutti quegli insegnanti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s 2001/2002 che, a seguito di provvedimento cautelare erano riusciti ad ottenere il ruolo con riserva, per poi vedersi, uno dopo l’altro, licenziare conseguentemente a sentenza di merito negativa.

L’emendamento in questione mirava a riassumere in ruolo i docenti licenziati che, durante l’incarico a tempo indeterminato, erano riusciti a superare l’anno di prova. La conferma in ruolo sarebbe inoltre avvenuta con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell’anno svolto.

Non essendo passato l’emendamento tutto resterà come prima (salvo colpi di scena). E i Diplomati Magistrali ancora precari potranno sperare solo nei concorsi e nell’eventuale doppio canale di reclutamento.

