Coronavirus, a Roma uno studente è risultato positivo

di Marco Della Corte, Scuola in Forma, 6.9.2020.

È stato segnalato un alunno positivo al coronavirus presso l’istituto Marymount International di Roma. La notizia è giunta lo scorso 4 settembre all’Asl Roma 1. Di conseguenza, come informa Rai News, il servizio di igiene e sanità pubblica con sanitari e docenti hanno iniziato a individuare i soggetti che hanno avuto contatti con il ragazzo risultato positivo.

