Coronavirus, stop alle gite e ai viaggi d’istruzione in tutta Italia

di Andrea Carlino, La Tecnica della scuola, 24.2.2020

– I casi di coronavirus in Italia sono 205, comprendendo anche quattro decessi, l’ultimo questa mattina a Bergamo, e un guarito. Nel dettaglio regionale, abbiamo: 165 in Lombardia (con tre decessi), 22 in Veneto (con un decesso), 9 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, 3 in Trentino Alto Adige e 3 nel Lazio (con un guarito). Questi dati comprendono i 4 morti (3 in Lombardia e 1 in Veneto) e un guarito, il ricercatore dimesso dallo Spallanzani.

Coronavirus, stop alle gite scolastiche

Non solo stop alle lezioni, ma anche alle gite e ai viaggi d’istruzione in tutta Italia.

Nel decreto legge, approvato dal governo e già pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ci sono, infatti, le misure relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero.

Ecco il testo completo (scarica qui il file PDF)

Attenzione! Il Miur ha sospeso e non cancellato i viaggi di Istruzione. Attualmente le agenzie di viaggio, che perderanno migliaia di euro per ogni viaggio o uscita didattica sospesa, non potranno rivalersi sulle famiglie o sulle scuole, in quanto è stato emesso un ordine superiore da parte del Governo e del Miur di sospendere per il momento tutte quelle attività didattiche che si svolgono al di fuori dei plessi scolastici.

Sarà il Miur a dovere trovare la formula risolutiva con le agenzie di viaggi per ovviare all’imprevisto e non ponderabile problema. Una soluzione potrebbe essere di rimandare i viaggi di istruzione in un altro periodo dove l’emergenza sarà rientrata, ecco perché si è voluto “sospendere” e non “annullare” le suddette attività.

