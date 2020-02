Coronavirus, ultime novità: chiuse scuole anche in tutta la Lombardia e Veneto. Stop Carnevale

Orizzonte Scuola, 23.2.

– Aumentano i casi di contagio che si concentrano in Lombardia per quel che riguarda l’emergenza Coronavirus. Elenco delle scuole in aggiornamento che hanno sospeso le attività didattiche.

Stop al carnevale di Venezia e chiuse anche le scuole in Veneto

A darne notizia l’Agi

“Sono arrivate indicazioni abbastanza chiare di blindare completamente Vò Euganeo sia in entrata che in uscita, quindi non potrà uscire nessuno e la zona sarà completamente isolata”. Lo ha detto Marcello Bano, vicepresidente della Provincia di Padova

Stop Università Genova

L’Università di Genova “ha deciso cautelativamente di sospendere per una settimana ogni attività didattica (lezioni e esami) a partire da domani, lunedì 24 febbraio”. A dirlo il rettore dell’Ateneo.

Stop Università Piemonte

Per una settimana sono sospese le attività didattiche (lezioni ed esami) nelle Università piemontesi, salvo nuove indicazioni. Sospesi anche dalle ore 24 i servizi di Edisu.

Scuole chiuse in tutta la Lombardia

Emanata ordinanza della Regione con la quale si chiudono tutte le scuole della Lombardia. Info

Coronavirus, c’è anche una bambina fra i quattro contagi in Piemonte

Oltre al quarantenne ricoverato e accertato ieri, oggi si sono aggiunti altre tre persone: una famiglia composta da madre, padre e una bimba di cui non è stata resa nota l’età e se dunque va a scuola. Info

“Al momento non c’è nessun allarmismo, -scrivono dalla Regione – la situazione è sotto controllo e gestita con grande professionalità: a fronte di un caso accertato, ce ne sono molti risultati negativi.”

Sindaco Milano scuole chiuse scuola per una settimana

Per tutta la prossima settimana, dal 24 fino al 29 febbraio. Info

Scuole chiuse, i docenti e il personale ATA devono recuperare?

Si tratta, sebbene le ordinanze non siano state sempre chiare, di vera e propria chiusura e non di sospensione delle attività didattiche. In questi casi tutto il personale, oltre agli studenti non devono recarsi a lavoro. Info

Cosa succede se non si garantiscono le 200 ore annuali di didattica? Info

Stop a concorsi

Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio per l’introduzione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 parla anche di sospensione dei concorsi. Chiarimenti per concorsi a cattedra e TFA sostegno

Stop a gite e viaggi istruzione

Incontro al Consiglio dei Ministri sabato 22. Prese 19 misure contro Coronavirus, tra le quali lo stop alle gite scolastiche. Info

Contagiato studente diciassettenne

E’ risultato positivo al coronavirus un diciassettenne residente in un paese della Valtellina, che studia però all’istituto agrario di Codogno. Il ragazzo era tornato a casa lasciando il paese in cui studiava. Info

Elenco scuole che hanno sospeso le attività

IN AGGIORNAMENTO

TRENTINO ALTO-ADIGE

Scuole chiuse almeno fino a mercoledì prossimo, per tutti gli ordini e gradi di scuola. Possibile chiusura anche Università.

Secondo quanto riporta Repubblica, ci sarebbe stop anche per le gite fuori provincia per le scolaresche trentine.

La giunta, inoltre, avrebbe chiesto al governo di bloccare le gite scolastiche verso il Trentino.

LOMBARDIA

Crema, ordinanza chiusura scuole

Cremona, ordinanza chiusura scuole

Il Sindaco del Comune di Codogno ha ordinato la sospensione delle lezioni in diverse scuole ricadenti nel Comune.

Il sindaco di Casalpusterlengo ha disposto la sospensione di scuole e asili nido dal 22 al 25 febbraio. L’ ordinanza

Il sindaco di Castiglione D’Adda ha disposto la sospensione delle lezioni fino al 25 febbraio

Il sindaco di Somaglia ha disposto la chiusura delle attività didattiche

Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano.

Università chiuse la prossima settimana

EMILIA ROMAGNA

Ferrara: attività didattiche sospese per tutta la prossima settimana

PIACENZA

Piacenza città e in provincia

Veneto

Università chiuse la prossima settimana

Teolo, ordinanza

Vò Euganeo

Faq sul coronavirus dall’Istituto Superiore di Sanità

Scuole e Coronavirus, cosa bisogna fare per limitare il contagio? Presidi in attesa di istruzioni

Il decreto Legge varato dal Consiglio dei Ministri il 22 febbraio

Nelle aree interessate tra le misure sono inclusi, tra l’altro:

il divieto di allontanamento e quello di accesso al Comune o all’area interessata;

o all’area interessata; la sospensione di manifestazioni , eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;

, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato; la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;

dell’infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione; la sospensione dell’ apertura al pubblico dei musei ;

dell’ al pubblico dei ; la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; l’applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus e la previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; la sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale;

per alcune tipologie di impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale; la possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;

e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale; la limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

Coronavirus, ultime novità: chiuse scuole anche in tutta la Lombardia e Veneto. Stop Carnevale

