La riapertura delle scuole sta coincidendo (purtroppo) con una risalita dei contagi da Covid. Come riporta il Corriere della Sera, solo in Veneto nell’ultima settimana si segna un +50,9%. Ad incidere non solo il rientro a scuola ma anche l’affollamento dei mezzi pubblici (che da oggi 1 ottobre non avranno più l’obbligo della mascherina) con studenti e lavoratori. Insomma ciò che gli epidemiologi avevano previsto, ricalcando le orme di un anno fa, seppur con regole meno restrittive.

Come detto il Veneto è una di quelle regioni che sta subendo di più questa situazione e definita a “rischio alto” insieme a Puglia, Marche, Lazio ed Emilia Romagna dall’Istituto Superiore di Sanità. Nell’ultima settimana 3.987 contagi sotto i 14 anni con Vicenza particolarmente colpita, seguita da Padova e Treviso. Bisognerà soprattutto capire come si comporteranno le nuove varianti del virus, a quanto pare due in arrivo dall’India.

Per questo la Regione ha rilanciato la campagna con le formulazioni bivalenti raccomandate ai soggetti fragili dai 12 anni in su e agli over 60.

