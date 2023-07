Si rende noto ai docenti vincitori inseriti nelle graduatorie di merito della Regione Veneto, per la procedura di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge n. 73 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106 e bandita con D.D.G. n.1081 del 06 maggio 2022, che si dà avvio alle operazioni di individuazione per il conferimento dei contratti a tempo determinato, per le seguenti classi di concorso:

A001 – A012 – A027 – A028 – A041 – A045 A046 – A047 – A048 – A049 – A050 – AO55

I candidati possono esprimere le preferenze unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Si informano i candidati che tramite l’APP “IO” potranno ricevere notifiche relative ai seguenti eventi:

Aperture istanze polis di INR docenti;

Pubblicazione dei risultati;

Conferma della registrazione della rinuncia diretta (ovvero la nuova modalità di rinuncia a disposizione degli

aspiranti tramite link, introdotta da questo anno scolastico).

Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

La procedura è suddivisa in due fasi distinte:

A) FASE 1 – riservata all’indicazione dell’ordine preferenziale delle province; B) FASE 2 – dedicata, dopo l’assegnazione della provincia, all’indicazione dell’ordine preferenziale delle sedidisponibili appartenenti alla provincia assegnata e all’eventuale espressione dei titoli di precedenza.

Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie delle predette classi concorso sono convocati per la prima fase di scelta della provincia.

Il contingente di nomina per la presente procedura è indicato nel Decreto di riparto n.3962 del 17 luglio 2023 e la relativa ripartizione provinciale è allegata al decreto n.1164 dell’11 aprile 2023 disponibile al seguente link https://istruzioneveneto.gov.it/20230411_24548/