Il ministro Giuseppe Valditara, rispondendo presso l’Aula Convegni di Palazzo Carpegna, al Senato, sulle linee programmatiche della scuola, ha parlato anche della figura del docente tutor.

“Il docente tutor deve essere pagato di più, proprio in virtù della sua preparazione. Non è la scuola della punizione, non è l’unico strumento di intervento, c’è innanzitutto la prevenzione. Valutazioni psicoattitudinali? Il docente tutor avrà una funzione di coordinamento e una preparazione pedagogica”.

Ricordiamo che Valditara aveva già parlato di docente-tutor, nella puntata di Porta a Portadel 6 dicembre, secondo il ministro “un milione e 200 mila posti di lavoro non vedono persone con qualifiche adeguate. Il merito è la valorizzazione dei talenti“, ha specificato Valditara.

Quindi ha aggiunto che “la scuola del merito è quella con un insegnante tutor“, con più alta formazione e maggiori stipendi, “per i ragazzi che non ce la fanno e stanno più indietro”.

