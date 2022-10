di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 7.10.2022.

Occorre interrogarsi sui motivi che stanno dietro la carenza di docenti di matematica, tanto da portare ad assumere un ingegnere in pensione.

Le classi di concorso legate all’insegnamento di matematica (A026, A027, A028) restano da anni le più ricercate, non però dagli aspiranti docenti ma dalle scuole, che ogni anno si trovano in difficoltà nella ricerca di supplenti. Inevitabilmente quindi si arriva ad attingere da Mad, attribuendo l’incarico magari anche a chi non avrebbe il titolo per coprire la cattedra in questione, oppure convocando chi nella vita ha svolto tutt’altra professione.

È il caso di quanto accaduto a Treviso, dove la supplenza è stata assegnata da Mad ad un ingegnere in pensione. Ma da cosa dipende la carenza di insegnanti in questa materia?

Cattedra di matematica assegnata a un ingegnere in pensione

Il caso è stato riportato da ‘Skuola.net’ e da ‘Il Gazzettino’. L’istituto scolastico in questione è il “Besta” di Treviso ed è stata proprio la dirigente scolastica dello stesso a riportare il fatto, sottolineando la carenza di docenti di matematica, nonostante le nomine dalle graduatorie provinciali trevigiane quest’anno siano state svolte senza intoppi.

La necessità ha dunque portato ad assumere un ingegnere in pensione che aveva precedentemente inviato Mad, mettendo le proprie conoscenze al servizio della scuola.

Dove ricercare le cause di questa situazione?

Se fa specie sapere di ragazzi neodiplomati che già salgono in cattedra a svolgere supplenze, fa sicuramente riflettere anche dover rivolgersi ad un ingegnere in pensione per coprire un posto vacante. Ma da cosa può dipendere questa situazione?

Da un lato il problema sembrerebbe da ricercare nella bassa percentuale di laureati in matematica e materie scientifiche. Dall’altro però, come ha voluto sottolineare la DS Renata Moretti parrebbe anche esserci scetticismo circa la possibilità di carriera in qualità di docente.

Docenti di matematica tra i più ricercati: assunto da Mad un ingegnere in pensione

