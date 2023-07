di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 12.7.2023.

I docenti regolarmente iscritti in prima fascia GPS e negli elenchi aggiuntivi sostegno, aspiranti al contratto a tempo determinato finalizzato , previo superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova e positiva valutazione della lezione simulata – all’immissione in ruolo con decorrenza giuridica dalla data d’inizio del servizio a tempo determinato; – devono presentare la domanda manifestano la volontà di partecipare alla suddetta procedura.

Modalità presentazione domanda

I docenti suddetti devono produrre la domanda, nella stessa provincia nella quale siano iscritti nella prima fascia delle GPS per il posto di sostegno unicamente in modalità telematica, attraverso il Portale unico del reclutamento o l’applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

Termini di presentazione della domanda

In contemporaneità i docenti inseriti nelle GPS prima fascia o negli elenchi aggiuntivi presenteranno la domanda nel periodo compreso tra il 17 luglio 2023 (h. 9,00) e il 31 luglio 2023 (h. 14.00), sia per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti di sostegno vacanti e disponibili, sia per l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato fino al 31 agosto o fino al termine delle attività didattiche.

Requisiti

Fermo restando il possesso dei titoli acquisiti al sistema, l’aspirante nella domanda deve dichiarare:

di essere iscritto a pieno titolo nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno ;

a pieno titolo nella prima fascia delle ; le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;

di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura; l ’ordine di preferenza delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; (è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti)

delle istituzioni scolastiche distinto per tipologia di posto di sostegno; (è possibile esprimere le preferenze di sede anche attraverso l’indicazione sintetica di comuni e distretti) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali

Obblighi successivi alla domanda

Il docente che ha presentato domanda, qualora fosse assegnato in una delle 150 sedi scelte non può rifiutare la destinazione; qualora rifiutasse, perderebbe la possibilità di ottenere supplenze.

Mancata presentazione della domanda

La mancata presentazione della domanda comporta la rinuncia alla partecipazionealla procedura, così come la mancata indicazione di talune sedi è intesa come rinuncia per le sedi non indicate, mentre la rinuncia all’incarico preclude il rifacimento delle operazioni per qualsiasi tipologia di posto di sostegno. I soggetti che non presentano la domanda o non ricevono l’assegnazione dell’incarico partecipano alla procedura prevista per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche

Scelta sedi in territori diversi

I soggetti inseriti nelle GPS per i posti di sostegno o negli elenchi aggiuntivi, che hanno presentato domanda per ottenere l’incarico a tempo determinato nella prospettiva dell’immissione in ruolo e non essendo stati destinatari di una proposta di assunzione sulla specifica tipologia di posto di sostegno e non essendo risultati rinunciatari, possono presentare domanda per partecipare all’assegnazione dei posti rimasti vacanti in territori diversi rispetto alla provincia d’inserimento nelle GPS

Termini entro cui presentare la domanda per territori diversi

I docenti che intendono partecipare all’assunzione in territori diversi dovranno presentare la domanda entro 48 ore dall’apertura delle funzioni. Fermo restante che il sistema informativo determina per ogni provincia e per ogni tipologia di posto di sostegno l’elenco di coloro che hanno presentato la domanda.

Dichiarazioni obbligatorie

La domanda è considerata valida se presentata nei termini fissati, con la modalità telematica e comprendente le seguenti dichiarazioni:

la provincia d’iscrizione nella prima fascia delle GPS o nei relativi elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno;

la provincia (o le province della medesima regione, anche diversa da quella d’inserimento nelle GPS) per le quali intende partecipare alla procedura

le tipologie di posto di sostegno per le quali, avendone titolo, intende partecipare alla procedura;

di aver partecipato alla presente procedura nella provincia di appartenenza per la medesima tipologia di posto di sostegno e di non essere risultato destinatario di una proposta di assunzione;

la presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.

