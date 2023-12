di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 10.12.2023.

Il Ministero dell’Istruzione ha presentato ai sindacati la piattaforma per l’invio della domanda per i prossimi concorsi docenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha incontrato nuovamente i sindacati sul tema concorso: i bandi per le procedure concorsuali della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria stanno per essere pubblicati e il dicastero di Viale Trastevere ha anticipato alle organizzazioni sindacali alcuni aspetti riguardanti la compilazione della domanda da parte degli aspiranti.

Nei prossimi giorni, dunque, verrà aperta la finestra temporale per la compilazione della domanda per il primo concorso docenti legato al PNRR. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha illustrato ai sindacati quella che dovrebbe essere la procedura per la compilazione della domanda. Il candidato, dopo aver preso visione dell’informativa generale, dovrà provvedere alla scelta della regione in cui intende partecipare. Premesso che non tutte le classi di concorso avranno il loro concorso in una determinata regione, l’aspirante dovrà selezionare la classe di concorso interessata.

Si potrà partecipare per una classe di concorso per la scuola secondaria di primo grado e per una di secondo grado: lo stesso discorso vale per il sostegno. Nella domanda, il candidato dovrà dichiarare di possedere i requisiti necessari per la partecipazione al concorso, così come espressamente richiesto dal bando. Il sistema informatizzato che verrà utilizzato per la domanda da inviare tramite la piattaforma Portale del Reclutamento prevede, inoltre, l’inserimento dei titoli di studio, come ad esempio la tipologia di laurea, il voto ottenuto, la data e il luogo di conseguimento. Qualora si tratti di diploma, il candidato dovrà specificare l’istituto di provenienza.

Il sistema, inoltre, permetterà l’inserimento di altri titoli che potranno essere valutati come altre abilitazioni, servizi prestati e partecipazioni a progetti speciali. Inseriti i dati richiesti nei campi obbligatori, il candidato potrà procedere all’inoltro della domanda per il concorso. Ciascun aspirante dovrà provvedere al versamento di 10 euro a titolo di contributo di segreteria e allegare la ricevuta di versamento.

Domanda per il concorso docenti, cosa si dovrà inserire nell’istanza?

