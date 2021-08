dalle Gilda degli insegnanti di Venezia, 10.8.2021.

Dalle ore 9 del 10 agosto 2021 alle ore 23,59 del 21 agosto 2021 saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze per gli incarichi a tempo determinato del personale docente.

Avvisiamo i colleghi interessati ad avere un supporto nella compilazione della domanda per la scelta delle sedi da GPS che è necessario:

contattare uno dei nostri numeri telefonici e chiedere un appuntamento precompilare la domanda su istanze on line consultando il nostro tutorial che abbiamo predisposto verificare il funzionamento di Spid o credenziali di Istanze on line

Invitiamo i colleghi a verificare l’elenco delle sedi disponibili che potrebbe essere pubblicato dagli Uffici anche dopo il 10 agosto.

La consulenza è riservata ai soli iscritti.

Gilda degli insegnanti di Venezia

.

.

.

.

.

.

Presentazione domande GPS e supplenze, servizio di consulenza

ultima modifica: da