di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 26.5.2022.

Bianchi dichiara che il numero di allievi per classe “non è il vero problema”, che la formazione continua e obbligatoria dei docenti è l’unico modo per far emergere il “merito” e che il sistema immaginato per il “nuovo” reclutamento è in linea con la preparazione prevista per i docenti dell’UE (cosa del tutto falsa).

Le recenti esternazioni del Ministro Bianchi in Senato gettano benzina sul fuoco. Nessuna apertura alle richieste sindacali. Forse qualche modifica marginale. Il tutto nel segno dello slogan “lo vuole l’Europa”, ma non si capisce chi ha suggerito alla Commissione UE cosa inserire nelle prescrizioni del PNRR sulla scuola e gli insegnanti italiani, visto che la situazione dei vari Paesi dell’UE è molto diversificata e contraddittoria.

Fa restare basiti l’affermazione che il numero di allievi per classe “non è il vero problema”, che la formazione continua e obbligatoria dei docenti è l’unico modo per far emergere il “merito” e che il sistema immaginato per il “nuovo” reclutamento è in linea con la preparazione prevista per i docenti dell’UE (cosa del tutto falsa).

Ovviamente non si parla di stipendi e delle oggettive difficoltà di trovare personale docente soprattutto al Nord con paghe basse e affitti e costi della vita alti. Il bilancio resta quello già delineato nel DEF: aumenti previsti dai 60 agli 80 euro netti al mese dopo tre anni di ritardo, se va bene, con un incremento diretto o indiretto dell’orario di servizio.

Di fronte a questo l’unica cosa che rimane ai docenti e alla scuola statale è scioperare e mobilitarsi.

Ora o mai più.

.

.

.

.

.

.

.

Dopo le imbarazzanti dichiarazioni di Bianchi è ancor più necessario scioperare!

ultima modifica: da