di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 21.6.2022.

Credevamo che la Ministra Azzolina fosse malata di bulimia comunicativa, ma Bianchi ci ha stupito. Ogni giorno si concede a interviste, comunicati, tweet, esternazioni, ecc. su tutto lo scibile umano che ha qualche riferimento con l’istruzione e l’educazione. Preoccupa soprattutto la qualità e l’eterogeneità dei comunicati.

Si passa dalla scuola degli affetti, all’inclusione (apparente) dei profughi ucraini, alla bellezza della formazione, alle mascherine per l’esame di maturità, alla necessità di superare le discipline e le conoscenze in nome del mito delle competenze, ecc. ecc.

Stupisce che sia inversamente proporzionale alle dichiarazioni di facciata il reale funzionamento della macchina ministeriale che arranca e si muove con lentezza elefantiaca nella logica dell’emergenza con la quale tende a legittimare provvedimenti confusi e interpretati ex post con faq e “chiarificazioni” imbarazzanti. Solitamente senza coinvolgere sindacati e associazioni professionali nell’iter decisionale.

Un Ministro dovrebbe avere a cuore l’efficienza e l’efficacia dell’amministrazione da cui dipende, ma sembra che negli ultimi decenni tutti i ministri si siano sbizzarriti solo a introdurre “innovazioni” e “riforme” con i risultati negativi sotto gli occhi di tutti. L’ “autonomia scolastica” viene sempre più utilizzata per scaricare sulle scuole i problemi e le loro soluzioni. Il problema del precariato che tutti, da Falcucci in poi, hanno dichiarato di risolvere con provvedimenti sempre urgenti e definitivi è un bubbone che non si riesce ad estirpare.

Come abbiamo fatto per Azzolina, invitiamo il Ministro a chiacchierare di meno e fare di più soprattutto con il coinvolgimento dei rappresentanti dei docenti e del personale ATA e sviluppando la dote dell’ascolto. Ascoltare solo Confindustra e dirigenti scolastici trasforma il ministro in un semplice trasmettitore di ideologie e scelte eterodirette di stampo neoliberista e iperaziandalista. Forse c’è dell’altro.

