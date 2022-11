Il ministro Valditara, a proposito degli episodi di bullismo che avvengono nelle scuole, ha dichiarato: “Se ci si limita a sospendere per un anno, il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare fuori dalla scuola altri atti di teppismo, o magari addirittura si dia allo spaccio o magari si dia alla microcriminalità. Quel ragazzo deve essere seguito, quel ragazzo deve imparare che cosa significa la responsabilità, il senso del dovere. Noi dobbiamo ripristinare – ha specificato il numero uno del dicastero di Viale Trastevere – non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri‘.

Valditara: ‘Evviva l’umiliazione come fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità’

‘Quel ragazzo – ha aggiunto Valditara – deve fare i lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l’umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Di fronte ai suoi compagni è lui, lì, che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività. Da lì nasce il riscatto. Da lì nasce la maturazione. Da lì nasce la responsabilizzazione”.

Galiano risponde a Valditara: ‘Umiliare uno studente per educarlo è come rompere una gamba a un attaccante per fargli fare gol’

Durissima la replica dello scrittore Enrico Galiano alle dichiarazioni del ministro Valditara: ‘Umiliare uno studente per educarlo è come rompere una gamba a un attaccante per fargli fare gol. Primo, non funziona. E poi la sola differenza è che all’attaccante, prima o poi, il dolore passa. Pensare che a dire una cosa del genere sia il Ministro – scrive Galiano su un post pubblicato su Facebook – mi fa chiedere con quale merito abbia ottenuto l’incarico di Ministro dell’Istruzione e del merito‘.