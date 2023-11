InfoDocenti.it, 19.11.2023.

L’ennesimo caso di femminicidio ha scosso l’opinione pubblica italiana. La politica si sgraverà la coscienza rovesciando sulla scuola l’ennesimo corso. Avremmo voluto scrivere qualcosa sul tema ma abbiamo trovato su Facebook il seguente intervento a firma di Elisabetta Lombardo. Ve lo riportiamo qui perché ci sembra cogliere nel segno:

La scuola risolverà ogni male

Puntuale come un orologio ecco che spunta la scuola, come coniglio dal cilindro, per risolvere ogni male.

RIMANDO AL MITTENTE questa chiamata in causa perchè la scuola già c’è. Avete sbagliato indirizzo, questa volta.

Davvero c’è chi crede che la scuola sia ancora, e solo, “leggere, scrivere e far di conto”? Davvero c’è chi non ha idea dell’immane percorso educativo che coinvolge gli studenti da quando sono piccoli, anzi: soprattutto da quando sono più piccoli?

Le metodologie EDUCATIVE, sono prassi. La formazione docente è ricca di input fondati sugli aspetti educativi. Il lavoro dell’isegnante poi, si basa sulla relazione umana prima di tutto e questo già costituisce educazione, nel momento in cui è accompagnamento alla crescita.

Entriamo nel merito. La scuola si occupa di educazioni di ogni genere, con formali percorsi strutturati: ambientale, alla salute, affettiva, civica, contro il bullismo, contro le dipendenze, all’inclusione, stradale, sulle emozioni, introspettivi, alla legalità, ecc ecc ecc.

Lo fa con metodologie che veicolano esse stesso modalità di confronto volte a sviluppare il rispetto, l’ascolto, la collaborazione e l’accoglienza, ne cito alcune: cirlce time, debate, cooperative learning, token economy, incontri con esperti, uscite in luoghi significativi, esperienze dirette, laboratori tematici, ecc ecc ecc

Quindi no. Non è alla porta della scuola che dovete bussare per cercare responsabilità o facili soluzioni che sgravino il resto della società.

Il problema della violenza crescente (non solo di genere) è culturale e non legato alla società patriarcale, anche questa è una facile lettura. E’ un problema legato alla cultura di oggi, che potentissima veicola con ogni mezzo i suoi messaggi plasmando mentalità egoiche, votate all’edonismo, individualiste che, se trovano terreno fertile minano seriamente, con la loro pervasività, ogni percorso educativo.

