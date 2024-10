di Ottavio Del Cassero, InfoDocenti.it, 17.10.2024.

Come al solito, non c’è ancora un testo definitivo per la Finanziaria 2025, ma già sappiamo il contenuto di una parte del provvedimento. In questo post approfondiremo le questioni fiscali previste in manovra.

Conferme Irpef

A quanto sembra verrà confermato il taglio del cuneo fiscale per i redditi fino ai 35.000 euro e i tre scaglioni dell’IRPEF. Le due misure valgono da sole metà della manovra (14 miliardi di euro). C’è anche qualche speranza di veder ridotta l’aliquota media, dal 35 al 33%, se il concordato preventivo ed il ravvedimento porteranno risorse a sufficienza.

Assaggio di quoziente familiare

Nella manovra ci sarebbe anche un assaggio di “quoziente familiare”, ovvero ci saranno delle detrazioni collegate al numero dei componenti del nucleo familiare. Ci potrebbe essere una riduzione del tetto di reddito a partire dal quale scatta il decalage degli sconti fiscali al 19%. Attualmente si parte da 120.000 euro.

Le altre misure

Vengono poi date per scontate l’estensione alle lavoratrici autonome della decontribuzione per le mamme lavoratrici con due o tre figli. Rifinanziata anche la “Carta dedicata a te”, 500 euro all’anno per nuclei famigliari con reddito Isee inferiore ai 15.000 euro. C’è anche l’introduzione della “Carta per i nuovi nati”: un bonus una tantum di mille euro ai genitori con una soglia Isee inferiore ai 40 mila euro.

Finanziaria 2025, le misure fiscali

