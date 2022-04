Formazione continua, dubbi sui fondi PNRR

Formazione continua, sta dividendo il mondo della scuola. Il Ministro li lega agli aumenti contrattuali. Sicuramente non dal PNRR

Formazione continua, differenziare le carriere

Formazione continua e nuove modalità di reclutamento. Sono due facce della stessa medaglia che rimandano a un unico disegno riformatore: differenziare la carriera docente. Per quanto riguarda il primo aspetto il Ministro Bianchi non è innovativo. L”idea di legare la progressione economica con la formazione da dimostrare attraverso un concorsone era venuta a L. Berlinguer (1999). La proposta naufragò per l’opposizione molto dura del mondo della scuola. Ci riprovò M. Gelmini (2008-11). Adottò una significativa cura dimagrante alla scuola, prelevando in modo forzosi otto miliardi di €. Provò a rendere meno dolorosa l’operazione, promettendo l’accantonamento di 2.400 milioni di € (30%) per premiare i docenti (non tutti però). Di quel provvedimento si sono perse le tracce. La scuola ha provato a richiedere quella somma, ma la politica ha sempre nicchiato.

Le due proposte sono state percepite come estranee dal mondo della scuola. Stesso discorso coinvolge la Buona Scuola di M.Renzi. Era inevitabile il naufragio!

Dubbi sui fondi PNRR

P. Bianchi sta ripetendo gli stessi errori dei suoi predecessori. La proposta non è stata discussa con la scuola, ma semplicemente imposta. Potrebbe riuscire nell’intento, avendo davanti un personale scolastico più diviso, apatico e maggiormente attento al particulare. Lo sciopero di dicembre 2021 per il rinnovo conntrattuale è la penultima prova di questa condizione passiva. La partecipazione è risultata del 6%. L’ultimo esempio è di queste ultime settimane: la mancata chiusura del contratto 2019-21 non sta provocando reazioni significative.

Detto questo, non sono chiari i fondi ai quali attingere per premiare i docenti formati. Viene riferito che il provvedimento sul reclutamento e formazione è necessario per avere i fondi PNRR.

Ora sarà impossibile averli dal Piano, perchè questi sono rivolti agli investimenti (una tantum) e non a sostenere le spese correnti che sono strutturali. La natura di queste risorse spiega l’esclusione dell’abrogazione delle classi pollaio e degli aumenti contrattuali.