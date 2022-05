A quanti docenti spetta l’incentivo alla formazione introdotto dal decreto 36? Ce lo spiega il vice direttore Reginaldo Palermo.

280 mila insegnanti chiederanno di formarsi

“La relazione tecnica che accompagna la discussione in Parlamento del decreto ci chiarisce che tipo di calcoli ha fatto il Governo: si parte dal totale degli insegnanti di ruolo in servizio, che sono circa 700mila. Il ministero poi ci informa che dai dati in suo possesso pare che i docenti impegnati nella formazione siano attorno al 30%; ma al tempo stesso viale Trastevere scommette sul fatto che l’incentivo economico possa portare questa quota di docenti al 40%. Dunque – continua il vice direttore – si arriva a un totale di circa 280mila insegnanti che a partire dall’anno scolastico 23-24 potrebbero seguire le attività di formazione.

Come verrà finanziata questa operazione? Il decreto è chiaro – spiega il vice direttore Palermo – si andrà a pescare da una riduzione progressiva dell’organico, che nel totale comporterà un risparmio di 387 milioni di euro in circa 5 anni.

