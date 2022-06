La Tecnica della scuola, 3.6.2022.

All’indomani dello sciopero le forze politiche stanno discutendo sulle possibili modifiche al decreto legge 36.

Quasi certamente verrà eliminata la “prova a crocette” nei concorsi a cattedre ed è possibile che si rivedano le regole per la copertura delle spese per la formazione continua e per l’incentivo per i docenti.

La vicenda contrattuale è piuttosto complicata perché è difficile che il Governo possa stanziare altri soldi oltre a quelli già stabiliti; e così è probabile che l’interesse dei sindacati si sposti sugli aspetti normativi, come per esempio le questioni della formazione in servizio e delle regole in ambito disciplinare.

Il 7 giugno è prevista la ripresa degli incontri fra Aran e sindacati, ma il percorso potrebbe essere lungo.