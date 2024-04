Fonte: The Economist.

I dati raccolti dal PISA

Gli alunni tedeschi hanno ottenuto risultati peggiori che mai in un importante sondaggio internazionale che ha rilevato che gli standard di istruzione scolastica sono peggiorati a livello globale, ad eccezione dell’Asia e USA. Nel primo rapporto del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA) commissionato dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) dopo la pandemia di COVID-19, i risultati medi internazionali dei quindicenni in lettura e matematica sono crollati drasticamente.

Pubblicato di recente, il rapporto ha esaminato 81 paesi e ha rilevato che il punteggio medio internazionale in matematica è diminuito dell’equivalente di tre quarti di un anno di apprendimento, mentre i punteggi di lettura sono diminuiti dell’equivalente di sei mesi, il che significa che gli studenti faticano a svolgere le attività di base. aritmetica o interpretare testi semplici.

Le battute d’arresto hanno interessato nazioni ricche e povere, grandi e piccole, con pochi progressi, ma i risultati in Germania sono stati particolarmente preoccupanti, con gli studenti tedeschi che hanno registrato i punteggi più bassi di sempre e si sono uniti ai loro colleghi polacchi, norvegesi, olandesi e islandesi nel subire un 25 -punto di caduta o più. In matematica, gli alunni tedeschi hanno ottenuto un punteggio di 475, rispetto a 500 nel precedente studio pubblicato nel 2019. In lettura, hanno ottenuto 480, in calo rispetto a 498 di tre anni fa, e scienze sono scese a 492 da 503. I risultati ricordano quelli di il primo studio PISA del 2000, che collocava la Germania, la più grande economia europea, al di sotto della media OCSE e rivelava anche preoccupanti correlazioni tra background sociale e opportunità educative.

Una questione globale?