di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 20.8.2023.

Un recente studio ha mostrato come gli stipendi dei docenti italiani siano tra i più bassi in UE.

In Danimarca i salari sono pari al doppio.

Evidentemente fanno bene gli insegnanti italiani a lamentarsi se consideriamo che i loro stipendi sono tra i più bassi confrontandoli con quelli corrisposti in altri paesi europei. Col nuovo aumento previsto grazie al rinnovo contrattuale i docenti in Italia si porteranno a casa 124 euro lordi in più, ma ciò non è bastato per far risalire il nostro Paese nella classifica UE.

Stipendi: i Paesi in cui i docenti guadagnano di più

La classifica è stata stilata dallo studio ‘Education Price Index’, confermata anche dalle statistiche OCSE. Gli stipendi dei docenti italiani hanno fatto occupare al nostro Paese solo il 31° posto, con un guadagno annuo che raggiungerà i 26 mila euro lordi a seguito dell’aumento.

L’indagine condotta mette a confronto i guadagni salariali annui lordi dei vari paesi, da cui deduciamo che la Spagna, collocata al 29° posto, prevede una retribuzione annua di 29 mila euro, la Francia al 27° posto con 30 mila euro e soprattutto la Germania, che occupando l’11 esima posizione in classifica mostra un guadagno di 43 mila euro l’anno. Balza poi subito all’occhio la Danimarca in cui i docenti arrivano a guadagnare ben 51.000 euro l’anno, il doppio quindi dei colleghi italiani.

Dietro l’Italia troviamo gli insegnanti del Portogallo e della Grecia che, con un salario lordo annuo di circa 21.000 euro e 19.900 euro rispettivamente, si collocano al 32° e al 34° posto.

Lo studio poi si è voluto concentrare anche sugli stipendi di altri Paesi fuori dall’area europea. Ad esempio, com’era immaginabile, spicca la Svizzera, dove gli insegnanti sono pagati quasi 80 mila euro l’anno. Cifre sicuramente da capogiro!

Molto basse invece le retribuzioni in India, Ucraina e Russia dove gli insegnanti guadagnano rispettivamente 6.200 euro, 6.700 euro e 7.100 euro lordi all’anno.

Gli stipendi degli insegnanti italiani sono tra i più bassi in Europa: Italia al 31esimo posto

