InfoDocenti.it, 22.3.2024.

Ho trovato questo post sulla pagina Facebook della Gilda di Brescia. Ve lo ripropongo.

Non è possibile svolgere il GLO quando i docenti sono in servizio (cioè stanno lavorando in sezione).

. Il decreto interministeriale è chiaro quando dice che “Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l’orario di lezione”; le motivate necessità non possono essere correlate alla partecipazione degli specialisti ASST (non è motivazione valida).

. Se i docenti decidono di non partecipare, in quanto il GLO è stato convocato durante le ore di lezione, a mio avviso, sono coerenti rispettose della normativa e condivido la loro “presa di posizione”.

Se nelle altre sezioni i docenti si sono organizzati in orario di servizio, a mio avviso hanno sbagliato.

Il Dirigente scolastico non può imporre a un docente di abbandonare la sezione, durante il suo orario di servizio, per partecipare ad una riunione che non può essere svolta in orario di lezione.

GLO in orario di servizio. Cosa sapere?

