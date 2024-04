di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 21.4.2024.

GPS 2024/26, la pagina del Ministero con le prime informazioni

Dovrebbe essere ormai imminente la pubblicazione dell’ordinanza ministeriale che darà il via all’aggiornamento delle Graduatorie provinciali di supplenza (GPS) per il biennio 2024/2026.

In attesa di conoscere quali saranno le tempistiche per l’inoltro delle istanze, è possibile consultare la pagina del Ministero contenente alcune prime indicazioni.

Le graduatorie provinciali di supplenza hanno validità biennale e sono costituite da:

una prima fascia di personale abilitato

una seconda fascia di personale non abilitato.

Per il biennio 2024/2026, gli aspiranti possono presentare domanda ex novo, aggiornare la domanda del 2022 oppure, se non hanno nuovi titoli da dichiarare, confermare la propria iscrizione senza necessità di presentare istanza.

Il MIM consiglia, tuttavia, di presentare comunque l’istanza se si è in possesso di titoli soggetti a scadenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.

Inoltre, è possibile accedere con riserva in caso di abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine di presentazione domande ed entro il 30 giugno 2024, da confermare con apposita ulteriore istanza nei temini che saranno indicati con apposito avviso.

Nella stessa istanza si possono inserire le sedi per l’iscrizione nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia.

Nel secondo anno di vigenza delle graduatorie è prevista la possibilità, per coloro che conseguiranno entro il 30 giugno 2025 il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, di iscriversi in elenchi aggiuntivi alla I fascia.

