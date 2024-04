GPS 2024/26, le domande a metà aprile

Le risposte della diretta

✅ (21:55) Gli ingabbiati potranno iscriversi con riserva nelle GPS?

✅ (24:10) Per i prossimi inserimenti valgono le nuove tabelle? LM-64 può inserirsi in a-12 e a-22 in virtù delle nuove tabelle quindi.

✅ (25:20) Anche quest’anno, quando dovremo scegliere le 150 preferenze, lo faremo al buio, senza conoscere le disponibilità?

✅ (26:20) Perché, da quest’anno, i docenti di ruolo in gps non potranno flaggare gli spezzoni?

✅ (28:15) In merito ai percorsi abilitanti per i percorsi da 60 CFU per chi possiede i 24 CFU si hanno notizie?

✅ (29:35) Perché i titoli esteri non possono essere utilizzati in GAE?

✅ (30:30) Perche’ oggi accedendo al sito istanze on line non risulto piu’nelle graduatorie gps?

✅ (31:30) Per accedere al tfa sostegno i 24 cfu sono obbligatori? Parlo per scuola secondaria e non ho nessuna abilitazione ma solo la laurea

✅ (33:05) Facendo un passo avanti, ma se questo titolo non verrà riconosciuto, chi sarà escluso dalle supplenze con un titolo valido a scapito di questi abilitati all estero?? Che poi sappiamo tutti cosa significa essere abilitati all estero

✅ (36:40) Noi del tfa VIII Ciclo? ci hanno tolto tante possibilità

✅ (41:15) Ma è possibile che un itp possa partecipare al tfa senza I 24 cfu e un laureato per esempio in psicologia a novembre non possa partecipare perché non ha i 24 cfu?

✅ ( 42:05 ) Io sono specializzato all’estero(Spagna) con questo titolo ho il ruolo dalla prima applicazione di assunzione da 1 fascia GPS volevo chiedere se mi possono togliere il ruolo sono tre anni e tutto tace

✅ (44:00) Chi sta prendendo ora i 30cfu o la seconda specializzazione per il sostegno, non potrà inserirle come titoli aggiuntivi anche se gli esami finali saranno poco dopo la chiusura della procedura?

✅ (46:15) Chi ha il tfa estero in attesa di riconoscimento può, oppure è troppo rischioso, abilitarsi col percorso da 30 cfu?

✅ (47:20) Con tutto il rispetto per gli specializzati esteri, come si può pensare di equiparare (nel sostegno) le specializzazioni italiane alle loro? Noi abbiamo dovuto superare un concorso per accedere al TFA

✅ (48:45) Percorso abilitante da 30 CFU: la prova scritta e la prova orale, entrambe in presenza, si svolgeranno nello stesso gg o in due gg diversi?

✅ (50:00) In attesa del riconoscimento titolo estero sostegno, conseguire l’ abilitazione da 30 CFU su materia cosa comporta?

✅ (51:00) Per chi ha fatto supplenza su EEEM perché non è stata predisposta la seconda fascia per questa cdc? Così si perdono punti preziosi, il punteggio di un anno viene dimezzato per le altri cdc A048 e A049

✅ (52:50) Call veloce e mini call ci saranno?

✅ (54:00) Chi ha il diploma accademico di II livello congiunto al diploma di maturità classica può accedere alla nuova A01?

✅ (55:05) Come verrà considerato il titolo abilitante da concorso ordinario, rispetto ai percorsi universitari di recente istituzione, nelle GpS?

✅ (56:05) In caso di riconoscimento parziale del titolo estero, ovvero decreto subordinato all’ espletamento delle misure compensative ,non ancora fatte , sarà considerato con riserva?

✅ (57:10) Ho laurea lm 67, scienze motorie, devo fare la prima iscrizione alle gps, come funziona la classe di concorso per la primaria e la scuola secondaria? grazie

✅ (58:25) Sono laureata in scienze della formazione primaria vecchio ordinamento ( 4 anni)con indirizzo infanzia. Posso fare inserimento anche per primaria ? ( Scusate la domanda che potrà sembrare banale ma ho sempre lavorato nelle paritarie…)

✅ (58:45) Ipotetiche date per la presentazione della domanda, considerando anche il passaggio al CSPI: 16/18 aprile-6/10 maggio?

Le novità introdotte

Fra le novità che dovrebbero essere presenti nel testo definitivo dell’O.M. vi sono: la graduatoria di educazione motoria per la scuola primaria, la possibilità di sostituire il titolo, di visualizzare il punteggio spettante, di inserirsi in due graduatorie per le classi di concorso accorpate, di essere inseriti con riserva in prima fascia o con il titolo conseguito all’estero e infine di essere inseriti in seconda fascia con il solo titolo di studio senza i 24 CFU.

La graduatoria di educazione motoria

A seguito dell’introduzione dell’educazione motoria nella scuola primaria e dell’effettuazione del primo concorso, si è tenuto conto di creare una graduatoria di prima fascia per i candidati che hanno conseguito l’abilitazione per scienze motorie alla primaria.

Sostituzione titolo

Qualora un docente dovesse aver conseguito un titolo di studio più vantaggioso di quello precedentemente dichiarato in occasione dell’inserimento nella GPS, può sostituirlo. In questo senso la procedura pare sia stata resa più facilmente accessibile.

Visualizzazione del punteggio

Nella compilazione della domanda per essere inseriti in GPS, ogni singolo candidato ha la possibilità di verificare il punteggio spettante e dopo aver completato tutta la procedura ha la possibilità di stampare il punteggio complessivo. Fermo restante che la conferma dovrà avvenire da parte dell’UST

Classi di concorso accorpate

I docenti in possesso di uno dei titoli di studio delle classi di concorso accorpate possono iscriversi nelle graduatorie delle classi accorpate sia di primo grado sia di secondo grado

Inserimento con riserva

I soggetti, in corso di conseguimento sia dell’abilitazione sia del titolo di specializzazione sul sostegno possono fare domanda ed essere inseriti con riserva in prima fascia, fermo restante che la riserva sia sciolta entro il 30 giugno, nel caso ciò non avvenisse entro la suddetta data, saranno depennati dalla GPS prima fascia e saranno inseriti nella GPS spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti

Titoli conseguiti all’estero

Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento in Italia, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente per essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. Fermo restante che l’inserimento con riserva non dà diritto all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti.

Eliminazione dei 24 CFU

Possono fare domanda per essere inseriti in seconda fascia GPS i candidati in possesso del titolo di studio senza i 24 crediti e gli studenti che, nell’anno accademico 2023/2024, sono iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda.