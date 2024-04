di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 13.4.2024.

GPS 2024/2026, parere negativo del CSPI sulla stipula di contratti a tempo determinato ai candidati in possesso di specializzazione conseguita all’estero non ancora riconosciuto.

Il CSPI nella seduta del 12 aprile 2024 ha preso in esame la bozza dell’O.M. per le supplenze, novellata a seguito delle modifiche annunciate dall’Amministrazione il 3 aprile del 2024esprimendo parere negativo sulla possibilità, per gli aspiranti in possesso di un titolo di accesso conseguito all’estero non ancora riconosciuto, di stipulare contratti a tempo determinato con specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo.

Accelerazione procedura riconoscimento titoli esteri

Il CSPI, nel richiamare il parere n° 121, per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli esteri, auspica che le nuove procedure intraprese dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, congiuntamente al Ministero dell’Università e della Ricerca, consentano il tempestivo riconoscimento dei suddetti titoli, al fine di garantire il buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie, sia in quella di conferimento delle supplenze, escludendo per gli aspiranti inseriti con riserva, il diritto all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto.

Procedura foriera di contenzioso

Il CSPI, in merito alla proposta dell’amministrazione di consentire la stipula del contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo, afferma che la complessità delle procedure di nomina, soprattutto rispetto alla numerosità degli interessati e contro interessati (circa 12 mila) non sia garante del buon funzionamento sia nella fase della costituzione delle graduatorie sia in quella di conferimento delle supplenze rappresentando un elemento foriero d’innumerevoli occasioni di contenzioso creando degli effetti gravi sulla continuità didattica relativa alle attività d’insegnamento previste a supporto degli alunni con disabilità.

Modifiche richieste

Il CSPI, cogliendo l’occasione ha espresso dei suggerimenti al fine di migliorare l’O.M. sulle GPS di prossima emanazione

Punteggio concorso

Il CSPI, al fine di valorizzare la partecipazione a prove concorsuali selettive, propone di attribuire il punteggio per la partecipazione a prove concorsuali selettive anche nel caso in cui lo stesso titolo sia stato utilizzato come titolo d’accesso

Procedura incrocio graduatorie posto comune

Il CSPI, con riferimento all’attribuzione delle supplenze su sostegno, rileva che rispetto al reclutamento degli insegnanti attraverso l’incrocio con le graduatorie di posto comune, si porrà per le rinnovate graduatorie provinciali e d’istituto un’incoerenza formale e sostanziale relativa alla formazione iniziale dei docenti di educazione motorianella scuola primaria. Infatti la suddetta graduatoria potrebbe essere utilizzata, proprio con l’incrocio tra le graduatorie, per l’attribuzione delle supplenze su sostegno senza titolo. In questo senso il CSPI auspica uno specifico correttivo, al fine di assicurare personale docente con una formazione adeguata alla scuola primaria anche per le attività d’insegnamento a supporto degli alunni con disabilità.

Servizio classi di concorso accorpate

Il CSPI in merito alle conseguenze applicative dell’entrata in vigore del DM 255/2024, al fine di assicurare omogeneità dell’applicazione e uniformità di trattamento degli aspiranti e, quindi, limitare il proliferare del contenzioso, chiede che a partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento sia valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.

Indirizzo Montessori secondaria primo grado

In CSPI, in relazione alla sperimentazione di scuola secondaria di I grado a indirizzo Montessori, autorizzata con DM 237/2021, sottolinea, nelle more del passaggio a ordinamento, la necessità di prevedere procedure di reclutamento dei docenti specializzati, in analogia a quanto già previsto per la scuola dell’infanzia e primaria.

