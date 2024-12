GPS: aggiornamento nel 2026, l’algoritmo resta

Informazione scuola, 26.12.2024.

Chiarimenti sulle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS): cosa aspettarsi nel prossimo anno scolastico? L’algoritmo di assegnazione delle nomine temporanee non tornerà indietro.

Mentre ci avviciniamo alla metà dell’anno scolastico 2024/25, il corpo docente precario guarda con interesse al prossimo anno, pensando alle possibili opportunità lavorative che potrebbero presentarsi, soprattutto alla luce dei concorsi in fase di svolgimento.

Un aspetto ancora non del tutto chiaro riguarda l’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS): quando avverrà? E cosa succederà alle regole dell’algoritmo che da anni “miete vittime” tra i supplenti? Facciamo chiarezza su questi aspetti.

Supplenze GPS: nessuna novità per il 2025

Partiamo dall’aggiornamento delle GPS, la cui validità è biennale. La prossima domanda di inserimento e aggiornamento potrà quindi essere presentata nel 2026, momento in cui sarà possibile inserire i nuovi titoli conseguiti e i servizi svolti negli ultimi due anni. In questa occasione, le GPS saranno anche aperte ai nuovi inserimenti.

L’apertura straordinaria delle GPS nella primavera 2025 riguarderà esclusivamente la costituzione degli elenchi aggiuntivi alla prima fascia e sarà rivolta solo a coloro che otterranno l’abilitazione o la specializzazione nella classe di concorso di interesse. Non saranno consentite altre operazioni.

Quanto alla procedura informatizzata di assegnazione degli incarichi a tempo determinato, per il biennio 2024-26 rimarranno in vigore le regole previste dall’Ordinanza Ministeriale 88/2024. Ciò significa che gli aspiranti che, in sede di compilazione annuale della scelta delle 150 preferenze, non sfrutteranno tutte le opzioni possibili, inserendo solo alcune preferenze, non vedranno tornare indietro l’algoritmo qualora si dovessero presentare nuove disponibilità. Ogni aspirante risulterà infatti rinunciatario per ogni preferenza non espressa, un aspetto che da tempo genera malcontento, ma su cui il Ministero non ha mai mostrato aperture sin dalla nascita delle GPS nel 2020.

In sintesi, per il prossimo anno scolastico non sono previsti cambiamenti significativi rispetto al funzionamento delle GPS e del loro algoritmo di assegnazione delle supplenze. L’attenzione resta concentrata sulla prossima tornata di aggiornamento, fissata per il 2026.