GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi

di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 9.11.2024.

GPS: quando gli aspiranti docenti possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi e con quali requisiti.

Un nostro lettore ha inviato in redazione la seguente richiesta di chiarimenti: “Sono laureato in scienze geologiche è mi sono iscritto al percorso abilitante previsto dal DPCM del 4 agosto 2023 al fine di conseguire i 60 CFU. Vorrei sapere quando potrò inserirmi in GPS prima fascia? E se posso inserirmi negli elenchi aggiuntivi?”

Inserimento in GPS prima fascia

In merito alla prima richiesta, “quando posso inserirmi in GPS prima fascia” è necessario aspettare la primavera del 2026 anno in cui saranno aggiornate le GPS di prima e seconda fascia, giacché dette graduatorie sono aggiornate ogni due anni e che l’ultimo aggiornamento è stato per il biennio 2024/2026.

Inserimento negli elenchi aggiuntivi

Per rispondere al secondo quesito del nostro lettore “se posso inserirmi negli elenchi aggiuntivi?” la risposta è rinvenibile all’art. 10 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024 che ha previsto, la possibilità di inserirsi negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026, per i docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione successivamente alla scadenza prevista per l’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024/2026.

Chi può inserirsi

Possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per l’anno scolastico 2025/2026, cui si attinge in via prioritaria rispetto alla seconda fascia, coloro che:

• Hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento o la specializzazione sul sostegno;

• Sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso diversa o su un altro grado di istruzione;

• Sono in possesso della specializzazione sul sostegno che hanno conseguito l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale;

• Conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoniper la scuola dell’infanzia e la scuola primaria;

• Conseguono il titolo previsto per l’insegnamento negli istituti per sordomuti e per non vedenti di cui all’articolo 67 del Testo Unico 297 del 1994 .

Docenti già inseriti in GPS

Per gli aspiranti docenti che fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l’inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l’automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispettiva classe di concorso ovvero tipologia di posto.

Quando sarà possibile inserirsi

Gli aspiranti che chiederanno di iscriversi negli elenchi aggiuntivi dovranno attendere uno specifico decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito nel quale saranno indicati le modalità, i tempi e l’eventuale inserimento con riserva degli aspiranti in attesa del conseguimento del titolo.

