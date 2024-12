Obiettivo scuola, 30.11.2024.

Vincitori concorso PNRR senza abilitazione: nel 2024/25 contratto a tempo determinato; anno di prova nel 2025/26. La nota MIM.

Il Ministero con la nota 202382 del 26 novembre 2024 ha fornito le indicazioni relative alle attività formative destinate nel periodo di prova ai docenti neoassunti e ai docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo.

DOCENTI PRIVI DI ABILITAZIONE

Nella nota viene ribadito che, a norma dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59:

i docenti assunti con contratto a tempo determinato su posto comune nella scuola secondaria, in quanto vincitori del concorso bandito con DDG 2575 del 6 dicembre 2023 privi di abilitazione all’atto dell’assunzione, svolgeranno il periodo di prova e formazione dell’anno scolastico 2025/2026 a seguito dell’assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell’abilitazione stessa.

PERCORSO ABILITANTE PER I VINCITORI

Occorre considerare che i vincitori del concorso immessi in ruolo, qualora siano privi dell’abilitazione, stipuleranno per il primo anno un contratto a tempo determinato durante il quale verrà completato il percorso formativo al fine di raggiungere i 60 crediti complessivi al termine del quale verrà acquisita l’abilitazione all’insegnamento.

Una volta conseguita l’abilitazione, potranno stipulare l’anno scolastico successivo il contratto a tempo indeterminato durante il quale svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

Il punto è stato confermato e chiarito in occasione della conversione del Decreto Legge 71/2024, laddove l’emendamento 14.02 ha previsto che:

Ai vincitori dei concorsi di cui al secondo periodo, se in possesso di abilitazione, si applica l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, o, se privi di abilitazione, si applica quanto previsto dagli articoli 13, comma 2, e 18-bis, comma 4, del medesimo decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».

Pertanto:

Coloro che al momento dell’immissione in ruolo siano già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato (ciò vale evidentemente sempre per i vincitori di concorso infanzia e primaria, in quali sono tutti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento).

(ciò vale evidentemente sempre per i vincitori di concorso infanzia e primaria, in quali sono tutti già in possesso dell’abilitazione all’insegnamento). Coloro che invece al momento dell’immissione in ruolo non sono ancora abilitati, stipuleranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e frequenteranno il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU). Solo nell’anno scolastico 2025/2026 stipuleranno il contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

Infatti, in occasione delle operazioni di immissione in ruolo e, in particolare nell’ambito della FASE II, il sistema chiederà se il neoassunto è in possesso o meno di abilitazione.

Ciò a prescindere dal fatto che l’abilitazione era già in possesso del candidato prima della partecipazione al concorso o meno. Ciò che conta è meramente il possesso dell’abilitazione anche perché abilitazione, una volta conseguita, non deve essere ripetuta.

In particolare:

Coloro che sono in possesso dei 24 CFU, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 36 CFU di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

di cui 10 di tirocinio diretto e 3 di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. Coloro che hanno partecipato al concorso con le 3 annualità di servizio svolte negli ultimi 5 anni, dopo il superamento del concorso, dovranno completare la formazione con ulteriori 30 CFU di cui 9 CFU di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria.

di cui 9 CFU di tirocinio indiretto. La prova finale del percorso universitario e accademico può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria. Coloro che sono già in possesso di abilitazione nella specifica classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

classe di concorso stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova. Coloro che sono già in possesso di specializzazione per il sostegno (e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova.

(e concorrono per tale tipologia di posto) stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato e svolgeranno il tradizionale anno di formazione e prova. Gli insegnanti tecnico pratici, se privi di abilitazione, dovranno conseguire il percorso abbreviato da 36 CFU, come chiarito recentemente dal nuovo decreto PNRR.

Pertanto, coloro che non sono in possesso dell’abilitazione, dovranno completare il percorso formativo dopo il concorso, con oneri a carico dei partecipanti. Accederanno quindi di diritto ai percorsi abilitanti post-concorso da 30 o 36 CFU\CFA.

L’abilitazione sarà quindi conseguita solo al termine del percorso di formazione e previo superamento della prova finale di abilitazione (ripetibile fino a un massimo di due volte).

Solo successivamente verrà stipulato il contratto a tempo indeterminato e si svolgerà il tradizionale anno di formazione e prova ai fini della conferma in ruolo.

INDICAZIONI PER LE SEGRETERIE

In queste settimane stanno avvenendo ancora le immissioni in ruolo dei vincitori del concorso PNRR, le quali, per le graduatorie pubblicate dopo il 31 agosto ma entro il 10 dicembre, potranno avvenire fino al 31 di dicembre.



Le segreterie scolastiche dovranno fare molta attenzione al tipo di contratto da far stipulare (a tempo indeterminato o a tempo determinato). A tal fine sono state fornite delle indicazioni operative.

I vincitori di concorso:

qualora non siano ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, anche se conseguita successivamente rispetto alla partecipazione al concorso, stipuleranno direttamente un contratto a tempo indeterminato.

qualora invece al momento dell’immissione in ruolo non siano ancora abilitati, stipuleranno un contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025 e frequenteranno il percorso abilitante volto al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento (percorso che, a seconda dei casi sarà di 30 o 36 CFU).

